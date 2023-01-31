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BDDK’dan döviz hamlesi: Bankalar için sermaye yeterlilik ölçümü düzenlemesi

31.01.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sermaye yeterlilik rasyosu ölçümünde 31 Aralık 2021 tarihine ait TCMB döviz alış kurunun kullanabilmesine yönelik uygulamanın 30 Aralık 2022 tarihine ait TCMB döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildiğini duyurdu.

BDDK’dan döviz hamlesi: Bankalar için sermaye yeterlilik ölçümü düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamalarında dikkate aldığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2021 kurunu 30 Aralık 2022'deki kura revize etti.

BDDK'nın internet sitesinden yayımlanan duyuruda, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca hesaplanan kredi riskine esas tutar hesaplamasında değişikliğe gidildiği bildirildi.

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Duyuruda, "Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 31 Aralık 2021'e ait TCMB döviz alış kurunun kullanılabilmesine yönelik uygulamanın, aksi yönde bir Kurul kararı alınıncaya kadar, 30 Aralık 2022'ye ait TCMB döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

PERAKENDE KREDİ LİMİTİ 20 MİLYON LİRA OLDU

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Yönetmelikte yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımına ilişkin ciro sınırının yurt içi yerleşik KOBİ'ler için 500 milyon liraya çıkartıldığı aktarılan duyuruda, yurt dışı yerleşik KOBİ'ler için de KOBİ'nin bulunduğu ülkenin bankacılık otoritesinin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullandığı KOBİ tanımının kullanılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Duyuruda, perakende kredi limitinin de 20 milyon lira olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.


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