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Fon tasfiye teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonlarına İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

Fon tasfiye teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Metin Yamaner

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonlarına İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

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fon soruşturması
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