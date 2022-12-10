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BDDK’dan döviz kararı! Yüzde 20’den yüzde 5’e düşürüldü

10.12.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’de bu sabah bankaları ilgilendiren kritik bir döviz kararına yer verildi. Buna göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) yapılan düzenlemeyle, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e çekildi.

BDDK’dan döviz kararı! Yüzde 20’den yüzde 5’e düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından "Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikler kapsamında, bankaların yabancı para net pozisyonunun öz kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart oran aşağı yönlü revize edildi. Buna göre, mevcut uygulamada yüzde 20 düzeyinde belirlenmiş olan standart oran yüzde 5'e indirildi. Söz konusu değişiklik, 9 Ocak 2023'ten itibaren yürürlükte olacak.

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Öte yandan, yapılan değişiklikle kurula, standart oranları, bu yönde alınacak karar tarihi itibarıyla 4 katına kadar artırma veya en erken bu yönde alınacak karar tarihini müteakip 1 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde 4'te 1'ine kadar indirme yetkisi tanındı.

ÖZ KAYNAKLA UYUMLU SEVİYEDE DÖVİZ POZİSYONU

Yönetmelik, bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki ilgi ve dengelerin kurulmasını, ayrıca öz kaynaklarıyla uyumlu bir seviyede döviz pozisyonu tutmasını temin etmek amacıyla uygulayacakları net döviz pozisyonun öz kaynağa oranına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

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EN SON GÜNCELLEME 8 YIL ÖNCE YAPILDI

Söz konusu yönetmelik 2006'da yayımlanırken, en son güncelleme 2014'te yapılmıştı.
Son değişiklikle, geçen süre zarfında diğer düzenlemelerle getirilen değişikliklerin yönetmeliğe yansıtılması ve bankaların kendi içsel uygulamaları kapsamında hesapladıkları net döviz pozisyonun öz kaynağa oranına daha yakın hesaplama yapılması hedefleniyor.


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