Bugün 2 Mayıs dolar ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Amerikan Doları karşısında, geçen hafta %3,87 değer kaybeden Türk Lirası, en kötü performans sergileyen ikinci gelişen ülke para birimi oldu. Ancak hafta başından beri Dolar/TL paritesinde TL’nin değer kazanması, en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi seviyesine çıkmasını sağladı. Borsaların kapalı olduğu 2 Mayıs gününde Amerikan Doları ve Euro ne kadar?