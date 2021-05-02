Bugün 2 Mayıs dolar ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Amerikan Doları karşısında, geçen hafta %3,87 değer kaybeden Türk Lirası, en kötü performans sergileyen ikinci gelişen ülke para birimi oldu. Ancak hafta başından beri Dolar/TL paritesinde TL’nin değer kazanması, en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi seviyesine çıkmasını sağladı. Borsaların kapalı olduğu 2 Mayıs gününde Amerikan Doları ve Euro ne kadar?
2 MAYIS DÖVİZ FİYATLARI
DOLAR NE KADAR?
FED’in faiz kararının ardından serbest piyasada 8,2739 liradan alınan dolar, 8,2763 liradan satılıyor.
Dünkü kapanışta Amerikan Doları satış fiyatı 8,2750 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 9,9706 lira olmuştu.
Fed'in beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmemesi ve varlık alımlarına yönelik programın değişmeyecek olması piyasaları yükseltirken dolarda kısmi değer kaybı görüldü. Dolar/TL karar sonrası 8.20 altının test etti ancak kalıcı olamadı. 2 Mayıs sabahı dolar kuru 8.19'dan başladı.
EURO NE KADAR?
9,9519 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 9,9894 lira olarak belirlendi.
Euro/ dolar paritesi, Fed Başkanı Powell'ın güvercin açıklamalarının ardından 1.21 üzerine çıkarken gelişen ülke paraları da kısmi değer kazandı.
STERLİN NE KADAR?
Güne 11,4753 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 2 Mayıs itibariyle %0,31 artışla 11,4989 liradan işlem görüyor. önceki kapanışta en düşük 11,4208, en yüksek 11,5342 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,4757 seviyesinde kapattı.
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