Bugün (30 Nisan) dolar ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Amerikan Doları karşısında, geçen hafta %3,87 değer kaybeden Türk Lirası, en kötü performans sergileyen ikinci gelişen ülke para birimi oldu. Ancak hafta başından beri Dolar/TL paritesinde TL’nin değer kazanması, en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi seviyesine çıkmasını sağladı. 30 Nisan gününde Amerikan Doları ve Euro güne nasıl başladı?

Bugün dolar ne kadar?

FED’in faiz kararının ardından serbest piyasada 8,2113 liradan alınan dolar, 8,2211 liradan satılıyor.

Dünkü kapanışta Amerikan Doları satış fiyatı 8,2003 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 9,9755 lira olmuştu.

Fed'in beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmemesi ve varlık alımlarına yönelik programın değişmeyecek olması piyasaları yükseltirken dolarda kısmi değer kaybı görüldü.

Dolar/TL karar sonrası 8.20 altının test etti ancak kalıcı olamadı. 30 Nisan sabahı dolar kuru 8.21'den başladı.

EURO NE KADAR? 9,9722 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 9,9597 lira olarak belirlendi.

Euro/ dolar paritesi, Fed Başkanı Powell'ın güvercin açıklamalarının ardından 1.21 üzerine çıkarken gelişen ülke paraları da kısmi değer kazandı.