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Bugün (30 Nisan) dolar ne kadar? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

30.04.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar, Dolar kullananlar veya Dolar ile birikim yapan kişilerin yakından takip ettikleri Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta yaşanan ani gelişmelerden sonra 8,05 – 8,10 seviyelerinden 8,33’e kadar yükselen Dolar, 30 Nisan gününe 8,21 seviyesinde başladı. Euro ise, 10 liranın üzerine çıkmasının ardından gerileyerek bugün 9,96 seviyelerinde işlem görüyor. Hafta başından beri düşüş eğiliminde olan Amerikan Doları, ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor.

Amerikan Doları karşısında, geçen hafta %3,87 değer kaybeden Türk Lirası, en kötü performans sergileyen ikinci gelişen ülke para birimi oldu. Ancak hafta başından beri Dolar/TL paritesinde TL’nin değer kazanması, en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi seviyesine çıkmasını sağladı. 30 Nisan gününde Amerikan Doları ve Euro güne nasıl başladı?

Bugün dolar ne kadar?

FED’in faiz kararının ardından serbest piyasada 8,2113 liradan alınan dolar, 8,2211 liradan satılıyor.
Dünkü kapanışta Amerikan Doları satış fiyatı 8,2003 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 9,9755 lira olmuştu.
Fed'in beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmemesi ve varlık alımlarına yönelik programın değişmeyecek olması piyasaları yükseltirken dolarda kısmi değer kaybı görüldü.
Dolar/TL karar sonrası 8.20 altının test etti ancak kalıcı olamadı. 30 Nisan sabahı dolar kuru 8.21'den başladı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
9,9722 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 9,9597 lira olarak belirlendi.
Euro/ dolar paritesi, Fed Başkanı Powell'ın güvercin açıklamalarının ardından 1.21 üzerine çıkarken gelişen ülke paraları da kısmi değer kazandı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,4986 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 30 Nisan itibarıyla %0,36 artışla 11,5052 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,3839, en yüksek 11,5323 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,4670 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 16 Nisan tarihinde 11,0384 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 11,8042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,5052 TL'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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