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  4. Bugün (4 Mayıs) güncel dolar kuru | Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar?

Bugün (4 Mayıs) güncel dolar kuru | Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar?

04.05.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile iş yapanlar ve yatırım yapanların yakında takip ettiği Dolar kuru bugün de merak ediliyor. Dün, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamının ardından, Dolar kurunda kısa süreli bir hareketlilik gerçekleşti. Nisan ayı enflasyon oranı TÜİK verilerine göre, yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı. Bu haberden sonra ise Amerikan Doları ve Euro yükselişe geçti. Bugün Dolar ve Euro ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde, dolar/TL 8,20 bandında hareket ederken Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 8,30 seviyelerine yükseldi. Euro ise 9,90 bandından 10,00 TL’ye kadar çıktı. Bugün (4 Mayıs), Amerikan Doları güne 8,25 seviyesinde başlarken, Euro ise güne 9,95 ile başladı. Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Uzmanlar, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki değişimin küresel bazda para birimlerinin yönünde etkili olduğunu belirterek, yukarı yönlü hareketlerin özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısını beraberinde getirdiğini aktardı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, Cuma günü yüzde 1,66'yı görmesinin ardından yüzde 1,63 seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşam yaptığı konuşmanın da varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Geçen haftanın başlangıcında 8,48'e kadar çıktıktan sonra 8,15'e kadar çekilen dolar/TL haftanın son günü güçlü bir yükselişle kapanışı 8,2750'den yapmıştı.
Güne 8,2448 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 4 Mayıs itibarıyla %0,13 artışla 8,2578 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,9562 ile başlayan Euro kuru, 4 Mayıs itibarıyla %0,13 azalışla 9,9422 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,9392, en yüksek 10,0355 seviyelerini gören Euro, günü 9,9561 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,4941 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 4 Mayıs itibarıyla %0,13 artışla 11,4980 liradan işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Euro Amerikan Doları
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