Bugün (4 Mayıs) güncel dolar kuru | Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde, dolar/TL 8,20 bandında hareket ederken Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 8,30 seviyelerine yükseldi. Euro ise 9,90 bandından 10,00 TL’ye kadar çıktı. Bugün (4 Mayıs), Amerikan Doları güne 8,25 seviyesinde başlarken, Euro ise güne 9,95 ile başladı. Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Uzmanlar, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki değişimin küresel bazda para birimlerinin yönünde etkili olduğunu belirterek, yukarı yönlü hareketlerin özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısını beraberinde getirdiğini aktardı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, Cuma günü yüzde 1,66'yı görmesinin ardından yüzde 1,63 seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşam yaptığı konuşmanın da varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.