Bugün dolar ne kadar oldu?| Bugün (3 Mayıs) Dolar ve Euro ne kadar?

Erken saatlerde açılan Asya piyasalarında yükseliş gösteren Amerikan Doları, haftanın ilk işlem gününü 8,29 seviyesinde açtı. Bu haftaki dolar kurunu etkilemesi beklenen en önemli verinin, 3 Mayıs Pazartesi tarihinde açıklanan Nisan ayı enflasyon oranının ardından Dolar fiyatı 8,30 seviyelerini gördü. Euro kapanışta 9,97 seviyelerinde işlem görürken, 3 Mayıs itibariyle günü 10,01 TL’den işlem görüyor.

DOLAR HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bu hafta dolar kurunu etkilemesi beklenen en önemli verinin bugün (3 Mayıs) açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın saat 10:00'da enflasyon rakamları açıklanacak. Beklentilere göre enflasyon rakamları bir önceki aydan daha yüksek olacak ve bu görüntü Türk lirası açısından negatif bir etki yapacak. Dolar kurunun bu nedenle 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü için yükselmesine dair bir beklenti oluştu.

Dolar kurunu baskı altında tutmak için önemli hamleler yapan Merkez Bankası'nın yine aynı şekilde yeni hamlelerinin olması bekleniyor. Özellikle enflasyon rakamlarının etkisiyle meydana gelecek negatif görüntüyü nötr hale getirebilmek için Merkez Bankası'nın adımlar atması bekleniyor. Bu adımların neler olacağı ise yarın belli olacak. Tüm bunlardan dolayı piyasalar şu anda enflasyon rakamlarına ve Merkez Bankası'nın olası hamlelerine kilitlenmiş durumda.