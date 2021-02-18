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Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini: 6.25 TL'yi görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

DOVİZ HABERLERİ  | 18.02.2021 09:59 | Son Güncelleme

Son dakika 2021 dolar tahmini Capital Economics'ten geldi. 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak merak eden yatırımcıların sorusuna cevap geldi. 2021 yıl sonu dolar tahminini 13 Ocak'ta 7 TL olarak belirleyen şirket, bu beklentiyi güncelleyerek 6.25 TL yaptı. İşte Capital Economics Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey 2021 dolar beklentisi!

Son dakika dolar/TL kuru ne olacak, dolar düşecek mi sorularına cevap arayan yatırımcılara bir cevap da Londra merkezli bir ekonomik araştırma danışmanlığı şirketi olan Capital Economics'ten geldi. 2021 yıl sonu dolar ne kadar olacak araştırılırken dolar düşmeye devam ediyor. Türk Lirası'nın 2021 yılının başından bu yana çok iyi performans gösterdiğini aktaran şirket, TL'nin gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kazanan para olduğunu belirtti. Capital Economics uzmanları 2021 yıl sonu dolar tahminleri için 6,25 TL dedi. İşte dev araştırma şirketi Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini...

DOLAR 2021'DE NE OLUR?

Geçtiğimiz yıl Kasım atında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL’ye kadar düştü. Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, dolar kuru gerçekleştirilen teknik analiz çalışmalarında 200 günlük hareketli ortalamanın hafif üzerinde yer belirlediği gözlemlendi. Geçtiğimiz yılı 7.44 Türk Lirası olarak kapatan dolar kuru 2021'de ne kadar olacak, nasıl bir yön belirleyecek merak ediliyor.

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2021 YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ NE KADAR OLUR?

Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından paylaşılan raporda, Naci Ağbal başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediği vurgulandı. Türk Lirası değeri artacak mı sorusu gündem olurken, Tuvey açıklamasında Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın ilerleyebileceğini söyleyerek müjdeyi verdi.

TÜRK LİRASININ DEĞERİ ARTACAK Mİ?

Capital Economics Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey açıklamasında Türk Lirası'nın değerinin artacağını belirterek, dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde olabileceğini öngördü.

Değerlendirmede TCMB'nin parasal koşulları sıkılaştırarak sadeleşmeye gittiği vurgulanarak enflasyonla mücadelenin ciddiye alınıp, bankalarla iletişimin iyileştirme çalışmaları yapıldığını belirtti. Peki Türk Lirası ne kadar değer kazandı?

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"TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 20 DEĞER KAZANDI"

Değerlendirmede, yatırımcıların, ortodoks politikaya geçişin kalıcı olacağından emin göründüğüne işaret edilerek, Türk lirasının geçen yıl kasım ayında en düşük noktaya ulaşmasının ardından dolar karşısında yüzde 20'nin üzerinde değer kazandığı ve 2021'in başından bu yana en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi olduğu ifade edildi.

Türk lirasının değer kazanmasının risk primindeki düşüşle desteklendiğine dikkat çekilen değerlendirmede, genel olarak yatırımcıların Türkiye'ye yönelik görüşlerinin, daha önce öngörülenden hızlı iyileştiği vurgulandı.

Değerlendirmede, hükümetin jeopolitik gerilimleri hafifletmeye yönelik adımlarının cesaret verici olduğu belirtilerek, Türkiye'nin risk priminin düşmeye devam edebileceği aktarıldı.

2021 DOLAR TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

TCMB'nin parasal koşulları tahmin edilenden daha sıkı tutmasının beklendiğine işaret edilen değerlendirmede, bunun enflasyonun düşürülmesine ve zamanla yerel para cinsinden tahvil getirilerinin lirayı desteklemesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Capital Economics, geçtiğimiz 13 Ocak'ta bir rapor yayımlat-yarak, raporda 2021 sonunda dolar/TL için 7 öngörüsünde bulunmuştu. Capital Economics dolar beklentisini güncelleyerek düşürdü.

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