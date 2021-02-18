Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini: 6.25 TL'yi görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Son dakika dolar/TL kuru ne olacak, dolar düşecek mi sorularına cevap arayan yatırımcılara bir cevap da Londra merkezli bir ekonomik araştırma danışmanlığı şirketi olan Capital Economics'ten geldi. 2021 yıl sonu dolar ne kadar olacak araştırılırken dolar düşmeye devam ediyor. Türk Lirası'nın 2021 yılının başından bu yana çok iyi performans gösterdiğini aktaran şirket, TL'nin gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kazanan para olduğunu belirtti. Capital Economics uzmanları 2021 yıl sonu dolar tahminleri için 6,25 TL dedi. İşte dev araştırma şirketi Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini...

DOLAR 2021'DE NE OLUR?

Geçtiğimiz yıl Kasım atında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL’ye kadar düştü. Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, dolar kuru gerçekleştirilen teknik analiz çalışmalarında 200 günlük hareketli ortalamanın hafif üzerinde yer belirlediği gözlemlendi. Geçtiğimiz yılı 7.44 Türk Lirası olarak kapatan dolar kuru 2021'de ne kadar olacak, nasıl bir yön belirleyecek merak ediliyor.