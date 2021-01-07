Dev bankadan çarpıcı 2021 dolar tahmini: Dolar/TL önce düşecek sonra yükselecek! 2021'de dolar ne kadar olur?

2021'de dolar tahmini ne kadar olur sorusu son zamanlarda vatandaşların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İsviçreli banka UBS, dolar/TL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7.00 seviyesine kadar düşme beklediğini açıkladı. Dev banka çarpıcı dolar yorumunun devamında ise doların yükseleceğini açıkladı. 2021 yılında dolar beklentisinin ne olacağını paylaşan banka, dolar/TL'de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 olacağını öngördü. Dolar/TL 2021'de ne kadar olacak? İşte USB'nin dolar/TL beklentisi...
ABD'de seçimleri kabullenmeyen Trump'tan dolayı kargaşalar devam ederken, mutasyon değiştiren koronavirüs birçok ülkede görülmeye devam ediyor. Bu süreçte bankalar 2021 yılında dolar/TL beklentisini paylaşmaya devam ediyor. İsviçreli banka UBS, Dolar/TL 'nin 2021'de 7 seviyesine kadar çekildikten sonra yükseliş yaşanacağını öngördü. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı notta, Türk Lirası'nın performansını değerlendiren banka, liranın geçtiğimiz haftalarda değer kazandığını belirtti. Türk Lirası değer kaybetmeye devam edecek mi sorusunun cevabı merak edilirken bankanın dolar/TL beklentisi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 yönünde oldu. Peki Türk Lirası (TL) ne zaman değer kazanacak? İşte bankanın güncel TL yorumu...
Türkiye Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini değerlendiren USB, bu konudaki kararlılığın ve küresel dinamiklerin lirayı desteklemeye devam edebileceği belirtti. Liranın dolar karşısında 2020 yılını yüzde 20 düşüşle bitirdiğini belirten UBS, Kasım ayında ekonomi yönetiminde yaşanan görev değişikliklerinin makro politikada iyileşmenin temellerini oluşturduğunu belirterek bu yıl liranın daha iyi bir performans göstermesini öngördüklerini belirtti. Dolar 2021'de TL karşısında yükselecek mi merak edilirken banka, risklerin devam ettiği konusunda uyarı yaparak, geçmiş verilerin uzun vadede büyüme odaklı politikalara dönüşü işaret ettiğinin altını çizdi.
Enflasyon verisinin Aralık'ta yıllık yüzde 14,6 ile sürpriz yaptığını belirten bankaya göre bu durum sıkı para politikasının devam etmesi gerektiğini gösteriyor.
UBS'in genel dolar/ TL beklentisi, TCMB'nin yeni patikasında devam edeceği varsayımıyla, para politikasında son birkaç ayda yaşanan iyileşmenin lirayı desteklemeye devam edeceği yönünde.
USB 2021 dolar/TL beklentisi ile çarpıcı yorumda bulundu. dolar/TL'de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 seviyelerinde bulunuyor. Öncelikle dolar/TL fiyatının düşeceğini belirten bankanın, beklentilerine ilişkin riskler ise sıkı parasal koşulların yetersizliği, makro politikaların enflasyonla mücadeleden ekonomik büyümeye kayması ve jeopolitik riskler olarak sıralandı.
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