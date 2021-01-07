Dev bankadan çarpıcı 2021 dolar tahmini: Dolar/TL önce düşecek sonra yükselecek! 2021'de dolar ne kadar olur?

2021'de dolar tahmini ne kadar olur sorusu son zamanlarda vatandaşların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İsviçreli banka UBS, dolar/TL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7.00 seviyesine kadar düşme beklediğini açıkladı. Dev banka çarpıcı dolar yorumunun devamında ise doların yükseleceğini açıkladı. 2021 yılında dolar beklentisinin ne olacağını paylaşan banka, dolar/TL'de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 olacağını öngördü. Dolar/TL 2021'de ne kadar olacak? İşte USB'nin dolar/TL beklentisi...

DOLAR 2021'DE DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

ABD'de seçimleri kabullenmeyen Trump'tan dolayı kargaşalar devam ederken, mutasyon değiştiren koronavirüs birçok ülkede görülmeye devam ediyor. Bu süreçte bankalar 2021 yılında dolar/TL beklentisini paylaşmaya devam ediyor. İsviçreli banka UBS, Dolar/TL 'nin 2021'de 7 seviyesine kadar çekildikten sonra yükseliş yaşanacağını öngördü. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı notta, Türk Lirası'nın performansını değerlendiren banka, liranın geçtiğimiz haftalarda değer kazandığını belirtti. Türk Lirası değer kaybetmeye devam edecek mi sorusunun cevabı merak edilirken bankanın dolar/TL beklentisi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 yönünde oldu. Peki Türk Lirası (TL) ne zaman değer kazanacak? İşte bankanın güncel TL yorumu...