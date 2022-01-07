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Çaykur 2022 işçi alımı ne zaman? Nasıl başvurulur? İşte detaylar

07.01.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çay sezonu yaklaşırken kadrosunu genişletme kararı aldı. AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, yaptığı açıklamada ÇAYKUR’a 630 mevsimlik işçi alınacağını duyurdu.

Çaykur 2022 işçi alımı ne zaman? Nasıl başvurulur? İşte detaylar

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Çaykur'un, 2022 yılı yaş çay sezonu öncesi kadrosunu genişleteceğini belirtti. 630 işçi alımı yapılacağını açıklayan İshak Alim, ''Bölgemizin göz bebeği konumundaki ÇAYKUR; üretim, ihracat ve istihdama dayalı yeni ekonomik sistemi destekleyecek şekilde 2022 sezonundan önce 630 yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. ÇAYKUR ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” sözleriyle, milyonların beklediği haberi duyurdu.

Çaykur 2022 işçi alımı ne zaman? Nasıl başvurulur? İşte detaylar

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

ÇAYKUR; Trabzon, Artvin, Rize ve Giresun'da bulunan fabrikalarda çalışacak işçilerin 600'ünün düz işçi, 30'unun ise engelli işçilerden oluşacağını vurguladı. Başvurular, şubat veya mart ayında İŞKUR üzerinden alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rize AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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