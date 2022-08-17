Dev banka duyurdu! Merkez Bankası faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini

Son dakika: Dolar/TL kuru 17 Ağustos Çarşamba günü de yükselişini sürdürüyor. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında. Faiz kararı öncesi dolarla ilgili Fransız dev banka SocGen’den kritik bir tahmin geldi.
Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da faiz kararını 18 Ağustos Perşembe günü,saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.
TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.
Fransız banka Société Générale (SocGen) Türkiye ile ilgili yeni bir analiz yayınladı.
Analize göre enflasyonda tepe noktasının yüzde 87 olacağı öngörülürken, Dolar/TL'de uzun pozisyon tavsiye edildi. SocGen, Ağustos'ta faizde de iletişimde de değişiklik beklemediğini bildirdi. Ayrıca banka, Dolar/TL için 2022 yıl sonu beklentisinin 22 seviyesinde olduğunu yineledi.
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