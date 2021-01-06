HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Son dakika dolar/TL kuru ne olacak, dolar düşecek mi sorularına cevap arayan yatırımcılara HSBC bankasından sürpriz bir açıklama geldi. Son 4 aydır düşme trendinde olan dolar kuru için beklenmeyen bir tahminde bulunan banka, dolar/TL yıl sonu tahminini 7,10 olarak bildirdi. 2021'de dolar ne kadar olacak araştıranlara HSBC'nin tahminine göre normalleşme yaşandığında 7,10 seviyesinin altına düşeceğini belirtelim. Peki dolar yükselecek mi? İşte dev bankanın 2021 dolar tahmini...
2021 yıl sonunda doların düşeceğini öngören HSBC, ayrıca, 'iktidar tarafından gerekli adımların atılması ve normalleşme süreciyle birlikte dolar kurunun 6.50 TL seviyesine kadar düşebilir' görüşünü paylaştı. 2021 dolar beklentisini belirleyen banka, dolar yatırımcılarını şaşırttı.
Geçtiğimiz yıl Kasım atında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 7.30 TL’ye kadar düştü. Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, dolar kuru gerçekleştirilen teknik analiz çalışmalarında 200 günlük hareketli ortalamanın hafif üzerinde yer belirlediği gözlemlendi. Geçtiğimiz yılı 7.44 Türk Lirası olarak kapatan dolar kuru 2021'de ne kadar olacak, nasıl bir yön belirleyecek merak ediliyor.
İngiliz merkezli dünyanın en büyük bankalarından birisi olan HSBC bankası, yaptığı açıklama raporunda gelişen ülke kurlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Türk Lirası'na ilişkin sürpriz bir değerlendirme yapan dev banka, mevzubahis raporda bankanın dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesini baz alan bir kısa pozisyon açtığı vurguladı. Peki 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Yayımladığı raporda, 2021 yıl sonu için 7.10 TL'yi vurgulayan HSBC bazı adımların iktidarın mutlaka atması gerektiğini ve koronavirüsün ardından gelecek olan normalleşme süreciyle birlikte dolar kurunun 6.50 TL seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü.
Son 4 aydır düşme trendinde olan dolar kuru için beklenmeyen bir tahminde bulunan banka, dolar/TL yıl sonu tahminini 7,10 olarak bildirdi. Raporda HSBC’nin Türk Lirası pozisyon açtığı belirtilirken zarar-kes seviyesi olarak da 7,53 TL olarak açıklandı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum