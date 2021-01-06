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HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

DOVİZ HABERLERİ  | 06.01.2021 15:43 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük bankalarından birisi olan HSBC'den dolar/TL kuruna ilişkin açıklama geldi. Dev bankanın son yayımladığı raporda yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olarak açıklandı. Banka açıklamasında tam anlamıyla normalleşme sürecine girilirse dolar/TL kuru için 6,50 seviyesini hedef gösterdi. Zayıflayan dolar fiyatlarından dolayı dolar yatırımcıları, 2021 dolar tahminlerini araştırıyor. İşte İngiliz merkezli HSBC'den çarpıcı dolar/TL değerlendirmesi...

Son dakika dolar/TL kuru ne olacak, dolar düşecek mi sorularına cevap arayan yatırımcılara HSBC bankasından sürpriz bir açıklama geldi. Son 4 aydır düşme trendinde olan dolar kuru için beklenmeyen bir tahminde bulunan banka, dolar/TL yıl sonu tahminini 7,10 olarak bildirdi. 2021'de dolar ne kadar olacak araştıranlara HSBC'nin tahminine göre normalleşme yaşandığında 7,10 seviyesinin altına düşeceğini belirtelim. Peki dolar yükselecek mi? İşte dev bankanın 2021 dolar tahmini...

2021 DOLAR TAHMİNİ: 7.10 TL!

2021 yıl sonunda doların düşeceğini öngören HSBC, ayrıca, 'iktidar tarafından gerekli adımların atılması ve normalleşme süreciyle birlikte dolar kurunun 6.50 TL seviyesine kadar düşebilir' görüşünü paylaştı. 2021 dolar beklentisini belirleyen banka, dolar yatırımcılarını şaşırttı.

DOLAR 2021'DE NE OLACAK?

Geçtiğimiz yıl Kasım atında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 7.30 TL’ye kadar düştü. Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, dolar kuru gerçekleştirilen teknik analiz çalışmalarında 200 günlük hareketli ortalamanın hafif üzerinde yer belirlediği gözlemlendi. Geçtiğimiz yılı 7.44 Türk Lirası olarak kapatan dolar kuru 2021'de ne kadar olacak, nasıl bir yön belirleyecek merak ediliyor.

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HSBC’NİN YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

İngiliz merkezli dünyanın en büyük bankalarından birisi olan HSBC bankası, yaptığı açıklama raporunda gelişen ülke kurlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Türk Lirası'na ilişkin sürpriz bir değerlendirme yapan dev banka, mevzubahis raporda bankanın dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesini baz alan bir kısa pozisyon açtığı vurguladı. Peki 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

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2021'DE DOLAR NE KADAR DÜŞECEK?

Yayımladığı raporda, 2021 yıl sonu için 7.10 TL'yi vurgulayan HSBC bazı adımların iktidarın mutlaka atması gerektiğini ve koronavirüsün ardından gelecek olan normalleşme süreciyle birlikte dolar kurunun 6.50 TL seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü.

DOLARIN 2021 ZARAR - KES SEVİYESİ 7.53 TL

Son 4 aydır düşme trendinde olan dolar kuru için beklenmeyen bir tahminde bulunan banka, dolar/TL yıl sonu tahminini 7,10 olarak bildirdi. Raporda HSBC’nin Türk Lirası pozisyon açtığı belirtilirken zarar-kes seviyesi olarak da 7,53 TL olarak açıklandı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BİR SEN KALMIŞTIN DOLAR TAHMİNİ YAPMAYAN KAÇ PARA DOLAR BORCUNUZ VAR.
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