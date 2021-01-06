HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Son dakika dolar/TL kuru ne olacak, dolar düşecek mi sorularına cevap arayan yatırımcılara HSBC bankasından sürpriz bir açıklama geldi. Son 4 aydır düşme trendinde olan dolar kuru için beklenmeyen bir tahminde bulunan banka, dolar/TL yıl sonu tahminini 7,10 olarak bildirdi. 2021'de dolar ne kadar olacak araştıranlara HSBC'nin tahminine göre normalleşme yaşandığında 7,10 seviyesinin altına düşeceğini belirtelim. Peki dolar yükselecek mi? İşte dev bankanın 2021 dolar tahmini...

2021 DOLAR TAHMİNİ: 7.10 TL!

2021 yıl sonunda doların düşeceğini öngören HSBC, ayrıca, 'iktidar tarafından gerekli adımların atılması ve normalleşme süreciyle birlikte dolar kurunun 6.50 TL seviyesine kadar düşebilir' görüşünü paylaştı. 2021 dolar beklentisini belirleyen banka, dolar yatırımcılarını şaşırttı.

DOLAR 2021'DE NE OLACAK?

Geçtiğimiz yıl Kasım atında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 7.30 TL’ye kadar düştü. Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, dolar kuru gerçekleştirilen teknik analiz çalışmalarında 200 günlük hareketli ortalamanın hafif üzerinde yer belirlediği gözlemlendi. Geçtiğimiz yılı 7.44 Türk Lirası olarak kapatan dolar kuru 2021'de ne kadar olacak, nasıl bir yön belirleyecek merak ediliyor.