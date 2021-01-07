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Uzmanlardan gram altın 430 TL, dolar 6.80 beklentisi... Dolar düştükçe altın yükselir mi, düşer mi? Doların düşüşünden altın nasıl etkilenecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2021 15:40 | Son Güncelleme

ABD'de dün gece yaşanan kaosun ardından dolar bu sabah itibari ile düşmeye devam ediyor. Son 4.5 ayın kaybını gören dolar fiyatları düşmeye devam ederken, altın fiyatları yükselecek mi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanların güncel dolar beklentilerini araştıran vatandaşlar, altın fiyatları düşecek mi yoksa dolardan etkilenerek düşecek mi sorusuna cevap arıyor. Peki uzmanlar altın fiyatları için ne diyor? İşte uzmanlardan altın tahminleri ve güncel altın grafiği...

Son dakika doların düşmesinin ardından yatırımcıların gözleri altın fiyatlarına yöneldi. Altın fiyatları salı günü son sekiz haftasının zirvesini görmüş ve çarşamba günü itibari ile düşüşe geçmişti. Öte yandan dolar ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın peş peşe aldığı faiz artırımı kararlarından etkilenerek düşüşe geçmişti. En son ABD'de Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesinden dolayı çıkan kargaşadan dolar fiyatları da etkilendi. Bugün güne 7.4 civarında başlayan dolar günü 7.25 seviyelerinde bitirmeye hazırlanıyor. Bu süreçte doların düşmesinden altın nasıl etkilenecek, dolar fiyatları altını düşürür mü sorularına cevap aranıyor. Yatırımcılar doların sürekli yön değiştirmesinden dolayı altına yatırım yapmakta tedirginlik yaşıyor. Güncel dolar grafiği ve uzmanların altın beklentilerini araştıran yatırımcılar, analistlerin öngörülerini takip ediyor. Mynet'te günlük olarak altın tahminlerini paylaşmaya devam ediyoruz.
Bu süreçte altın tahminlerini paylaşan Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya'nın güncel altın yorumunu ve Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün hazırladığı güncel altın grafiğini derledik. Aynı zamanda sosyal medya hesabından video paylaşımı yapan AA Analisti İslam Memiş'in güncel dolar ve altın karşılaştırması haberimizde... **Altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek, doların düşmesi altını yükseltecek mi? İşte merak edilen son güncel altın yorumları...

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"ALTIN ALIMLARI ARTABİLİR"

Son dakika altın fiyatları, son bir aydaki en büyük değer kaybını yaşadıktan sonra ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselmesinin ardından yatay seyirde ilerlemeye devam ediyor. Dün akşam yaşanan olaylarda ABD Başkan Donald Trump’ın seçmenlerinin başkanlığı kazanan Joe Biden’ın Seçiciler Kurulu toplantısını basmasının ardından başkentte kaos yaşandı ve hemen ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu durumun altın ve dolar fiyatlarına olan etkisini değerlendiren uzmanların yorumları ise haberimizde... Altının yeni yıl rallisinde bir gerileme görülürken değerli metalin 2021 yılında yükselen enflasyon beklentilerinden destek bulabileceği düşünülüyor. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya altın fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu. Moya altın yorumunda "Altının zayıflığının kar realizasyonundan olduğu düşünülüyor fakat ABD Hazine tahvillerinin yükselmesi dolardaki zayıflamayı durdurdu. Altın, koronavirüs ve enflasyon endişeleriyle bu çeyrekte güçlü güvenli liman alımları görebilir." dedi. Peki güncel gram altın grafiğinde nasıl bir yol izlenecek?

"GRAM ALTINDA 430 TL BÖLGESİ DESTEKTİR"

Altın fiyatları, salı günü yüzde 3’e yakın değer kaybettikten sonra salı günü ons başına 1.917,19 dolar civarında yatay seyrediyor. Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın grafiği beklentisini paylaşmaya devam diyor. 2021'in dördüncü mesai gününde güncel altın grafiği beklentisini paylaşarak Twitter üzerinden yaptığı yorumda şu paylaşımı yaptı;

ÜNLÜ İSİMDEN 6.80 TL DOLAR TAHMİNİ!

ABD'de yaşanan büyük kaosun ardından dolar/TL kurundaki düşüş devam ediyor.
AA Analisti İslam Memiş, altın ve dolar kurundaki son durum için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek, dolar/TL düşecek mi araştıran vatandaşların sorularına cevap veren Memiş, "Bu süreçlerde yukarı yönlü atakların gerçekleşme ihtimali var. Bu düşüşlerin çok uzun vadeli kalacağını tahmin etmiyorum. Kısa süreli bir düşüşten bahsediyoruz." dedi. Peki dolar ne kadar olacak?

DOLAR HANGİ SEVİYEDE SABİT KALACAK?

Sosyal medyada video paylaşımı yapan Memiş'e takipçilerinden gelen 'Doların sabitleneceği seviye olur mu?' sorusuna ise çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Soruya ilişkin, 7 lira seviyesi güçlü bir psikolojik destek seviyesi olarak gördüğünü söyleyen Memiş, "7 liranın atlına sarkarsa 6.80'ler konuşulabilir" dedi. Memiş açıklamasına şöyle devam etti; "Dolar kurundaki düşüşler ticaret yapanları daha çok ilgilendirdiği için bu süreci açık pozisyonu olan şirketler tahmin edecek.7 lira destek seviyesi gündeme gelebilir ama önemli olan ABD'deki süreç nasıl devam edecek. Toparlanma ne kadar sürecek?" dedi. Dolar düşünce altın da düşer mi?

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DOLAR DÜŞTÜKÇE ALTIN DA DÜŞECEK Mİ?

Doların zayıflamasının ardından dolar düştükçe altın fiyatları da düşer mi araştırılırken, Memiş takipçilerinin merak ettiği bu soruya da ;"Doların içeride değer kaybediyor olması beraberinde gram altın ve gümüşün gram fiyatının da değer kaybetmesine neden oluyor. Doların vermiş olduğu fırsatları emtia tarafında değerlendirilmesi gerekiyor. Yıla yayarak bazı fırsatları göz önünde bulundurmak gerekiyor . " yorumuyla cevap verdi.

"GRAM ALTIN 540'DAN 440 SEVİYESİNE GERİLEDİ"

Memiş gram altının 540 liradan 440 lira seviyesine gerilemesini vurgulayarak, bu düşüşlerin kademeli alım fırsatı olduğunu değerlendirdi. Gram altının birim fiyatının teknik olarak 440-480 aralığında olduğunu aktaran Memiş, doların değer kaybetmesinin altının ons fiyatını pozitif olarak desteklediğini aktardı. Memiş açıklamasına;" Altının gram fiyatındaki düşüşün kalıcı olduğunu söylemek zor. Bu düşüler alım fırsatı olarak kullanılmalı. Altın fiyatlarındaki yumuşak düşüşler agresif şekilde yükseliyor. Bu gerilemeler yatırımcısına iyi alım fırsatları sürüyor." yorumuyla devam etti.

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