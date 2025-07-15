Dev bankadan yeni dolar tahmini geldi!

ABD'li banka Goldman Sachs, dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 40 lirayı aşan dolar kuru için dev banka yeni tahminlerini kademe kademe açıkladı.

Banka, 3, 6 ve 12 aylık periyotlar için yaptığı tahminlerde dolar/TL kurunun kademeli şekilde yükseleceğini öngördü.

Goldman Sachs raporunda, 3 ay sonrası için dolar/TL kuru tahminini 41 lira, 6 ay sonrası için 43 lira, 12 ay sonrası için ise 45 lira olarak açıkladı.



GEÇEN HAFTA 40 LİRAYI AŞMIŞTI

Dolar kuru geçtiğimiz hafta küresel olarak diğer para birimleri karşısında değer kazanarak TL karşısında da yükselişini sürdürmüş ve 40 lirayı aşmıştı.