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Dev bankadan yeni dolar tahmini geldi!

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar/TL kurunda kademeli yükseliş öngörüyor. Bankaya göre kur 12 ay içinde 45 liraya ulaşacak.

Dev bankadan yeni dolar tahmini geldi!
Ezgi Sivritepe

ABD'li banka Goldman Sachs, dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 40 lirayı aşan dolar kuru için dev banka yeni tahminlerini kademe kademe açıkladı.

Banka, 3, 6 ve 12 aylık periyotlar için yaptığı tahminlerde dolar/TL kurunun kademeli şekilde yükseleceğini öngördü.

Dev bankadan yeni dolar tahmini geldi! 1

Goldman Sachs raporunda, 3 ay sonrası için dolar/TL kuru tahminini 41 lira, 6 ay sonrası için 43 lira, 12 ay sonrası için ise 45 lira olarak açıkladı.

Döviz-2

GEÇEN HAFTA 40 LİRAYI AŞMIŞTI

Dolar kuru geçtiğimiz hafta küresel olarak diğer para birimleri karşısında değer kazanarak TL karşısında da yükselişini sürdürmüş ve 40 lirayı aşmıştı.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,22
40,23
% 0.13
10:50
Euro
47,04
47,05
% 0.4
10:51
İngiliz Sterlini
54,13
54,14
% 0.37
10:51
Avustralya Doları
26,39
26,40
% 0.4
10:51
İsviçre Frangı
50,53
50,55
% 0.4
10:51
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.42
10:50
Çin Yuanı
5,61
5,61
% 0.04
10:51
İsveç Kronu
4,18
4,18
% 0.11
10:51
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döviz Goldman Sachs dolar abd
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