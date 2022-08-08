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Dev kurumlar tek tek açıkladı: Eurodaki düşüş en çok bu para birimlerini etkileyecek!

08.08.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay euro, dolar karşısında 20 yıl sonra ilk kez 1 seviyesinin altına inmişti. Uzmanlar gelişen ülke paraları için çok kritik bir tahminde bulundu. Goldman Sachs Group, Fidelity International ve InTouch Capital Markets tüm gelişen ülke paraları arasında eurodaki olası düşüşten en fazla Doğu Avrupa para birimlerinin etkileneceğini açıkladı.

Dev kurumlar tek tek açıkladı: Eurodaki düşüş en çok bu para birimlerini etkileyecek!

Ukrayna'daki savaştan darbe alan Doğu Avrupa paraları, Euro Bölgesi'nde yaklaşan resesyondan da olumsuz etkilenebilir. Traderlar, ruble ve TL hariç tutulduğunda gelişen piyasalarda Macar forinti, Polonya zlotisi, Çek korunası için düşüş beklentisinde.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde azalan talebe karşı bu 3 para birimi en kırılgan paralar olarak görülüyor.

Zloti ve koruna'da dolara karşı daha fazla düşüş bekleyen Londra'daki Fidelity International'da para yöneticisi olan Paul Greener "Doğu Avrupa para birimleri için negatif ve temkinliyiz. Doğu Avrupa, para birimleri açısından gelişen piyasalardaki en hassas bölge" dedi.

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EN BÜYÜK DÜŞÜŞ AVRUPA’DA OLABİLİR

Bloomberg’te yer alan haberde, Goldman Sachs stratejistleri bir raporunda Euro/Dolar’ın uzun süre 1'in altında kalması durumunda en büyük düşüşün bölge paralarında olacağı tahminini paylaştı.

InTouch Capital Markets Kur Analisti Piotr Matys de "Bu noktada Avrupa çok kırılgan durumda, bu nedenle Merkez ve Doğu Avrupa paralarının euro/dolar'daki düşüş karşısında en kırılgan paralar olacağını varsaymak makul" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'daki savaşın başladığı Şubat ayından bu yana forint dolara karşı yüzde 17, euroya karşı yüzde 8,2 düştü. Bu dönemde zloti dolara karşı yüzde 12, koruna yüzde 9,5 değer kaybetti.


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