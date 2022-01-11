Dev yatırım bankalarından faiz öngörüsü

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, enflasyonun Fed'in düşündüğünden kötü olması olasılığının hala var olduğunu belirterek "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar ve ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur" diye ekledi.

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Fed'in ekonomiyi çok ağır şekilde sarsmadan faiz artırımları yolu ile enflasyonu kontrol altına alabileceğini söyledi.

"Eğer şanslıysak, Fed enflasyonu yavaşlatabilir ve bir yumuşak iniş gerçekleştirebiliriz" diye konuşan Dimon,"Atılacak adımlar biraz iğneye iplik takmak gibi olacak" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun Fed'in düşündüğünden kötü olması olasılığının hala var olduğunu da belirten Dimon, Fed'in faizleri hali hazırda beklenenden daha fazla artırmaya ihtiyacı olabileceğini vurguladı. "Eğer sadece 4 faiz artırımı olur ise ben kişisel olarak şaşırım" ifadelerini kullanan Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar ve ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur" ifadelerini de kullandı.

GOLDMAN SACHS 2022'DE DÖRT FAİZ ARTTIRIMI BEKLİYOR

Goldman Sachs Group Inc.'ye göre, ABD Merkez Bankası Fed bu sene yüksek olasılıkla dört faiz artırımı gerçekleştirecek ve en geç Temmuz ayında bilanço küçültmeye başlayacak.

Jan Hatzius tarafından kaleme alınan araştırma notunda ABD iş gücü piyasasındaki toparlanmanın ve 14-15 Aralık'ta gerçekleşen Fed toplantı tutanaklarındaki şahin sinyallerin daha hızlı bir normalleşmeye işaret ettiği bildirildi.

Hatzius, "Risklerin daha öncekinden daha erken bir sürece işaret etmesi sebebiyle bilanço küçültmesine ilişkin tahminimizi Aralık'tan Temmuz'a çekiyoruz. Bu noktada enflasyon yüksek ihtimalle hedeflenenin çok üzerinde kalacak. Mart, Haziran ve Eylül aylarında görmeyi beklediğimiz faiz artırımlarına Aralık ayını da ekledik" ifadelerini kullandı.

