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Dev yatırım bankası Morgan Stanley: Dolarda değer kaybı devam edebilir

DOVİZ HABERLERİ  | 03.12.2020 14:14 | Son Güncelleme

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley'in ABD hisse senedi baş stratejisti Mike Wilson, doların gelecek 12 ayda yüzde 10 daha değer kaybedebileceğini söyledi.

Bloomberg Markets'a konuşan Morgan Stanley'in ABD hisse senedi baş stratejisti Mike Wilson, daha zayıf bir doların global büyüme için daha olumlu olabileceğini belirtti.

Wilson ayrıca, ABD ile Çin arasında mücadelenin henüz sona ermediğini de vurguladı.

ABD hisse senedi piyasasında aşırı alım bölgesinde olunduğunu ve son dönemde yaşanan yükselişin ardından düzeltme riski gördüğünü söyleyen Wilson, temel risklerden birinin insanların artmaya devam eden hazine tahvili faizlerine fazla odaklanmaları olduğunu belirtti.

Yönetici, "Bu durum strese neden olarak hisse senedi piyasasında düşüş getirebilir. Piyasa aşırı alım bölgesinde, piyasanın bir miktar aşırı alım bölgesinde olmasının nedeni faizlerin nihayet yukarı hareket etmeye başlaması" yorumunda bulundu.

ABD'de bu hafta yeniden gündeme gelen teşvik programı ile yükselen Hazine tahvili faizleri, bazı uzmanların, endekslerin tarihi yükseklerde olduğu ortamda nihayetinde hisse senedi değerlemelerinde bir aşağı yönlü düzeltme ihtiyacına neden olacağı uyarılarını getirmişti.

Wilson, öte yandan, bununla birlikte ABD hisse senedi piyasalarında yaşanabilecek bir düzeltmeyi alım için fırsat göreceklerinin altını çizdi.

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