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Dolar 14,63'ü, Euro 16 TL'yi aşmıştı, işte piyasalarda son durum...

14.12.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün 14,63'e kadar tırmandıktan sonra Merkez Bankası müdahalesiyle düşüşe geçen dolar/TL, günü açılış fiyatıın altında 13,83'ten tamamlamıştı. Dolar/TL, bu sabah da 14,24 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL ise dün 16,50 sınırına dayandıktan sonra bu sabah 15,83 düzeyinde el değiştiriyor.

Dolar 14,63'ü, Euro 16 TL'yi aşmıştı, işte piyasalarda son durum...

Dün 14,75’e kadar yükselen kur, Merkez Bankası’nın müdahalesinin ardından 14’ün altına gerilemişti.

Günün ilk saatlerinde 13,80 civarında olan dolar/TL kuru, sabah saatlerinde yüzde 3’e yakın yükselerek 14,29'u gördü.

Piyasalarda bu hafta TCMB dahil 20'ye yakın küresel merkez bankasının alacağı para politikası kararları izlenecek.

Yurt içi piyasalarda ise TCMB'nin indirim beklenen faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor.

SON DAKİKA: DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 14,0550 liradan, euro 15,8800 liradan güne başladı.

Saat 09.22 itibarıyla dolar 14,23 liradan işlem görüyor.

Euro ise 16.01 civarında seyrediyor.

CANLI DÖVİZ KURU TAKİBİ

dolar1

MERKEZ BANKASINDAN 4. MÜDAHALE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen hafta cuma günü döviz piyasasına üçüncü defa müdahale etmişti.

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

Bankadan dün yapılan bildiride dövize yeni müdahale geldi. Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Bugün 14 liranın aşılması durumunda gözler son 2 haftada olduğu gibi yeniden Merkez Bankası'na çevrilebilir.

Bunun yanında bu hafta müdahale ihtimalinden çok piyasaların gözü asıl Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankaları kararları öncesinde azalan risk iştahının küresel pay piyasalarında düşüşlere neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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