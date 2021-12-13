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Dolar 14 lirayı buldu! 13 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

13.12.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Aralık Pazartesi haftanın ilk gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış yöntemiyle üçüncü bir döviz müdahalesinde bulunmuştu. Dolar bugün güne düşüşle başlamıştı. Saat 9:50 civarı ise 14 lirayı aştı. Peki 13 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolar 14 lirayı buldu! 13 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 13 Aralık'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından döviz satış yöntemiyle üçüncü bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti. Peki 13 Aralık tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

13 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 13 Aralık Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 14,0311 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,0061 liradan, satış fiyatı ise 14,0562 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%1,14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,8627 TL'den yapan euro şu anda 15,8236 TL alış ve 15,9020 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
diplerde
15 olsun hesaplaması kolay olur
he he düşecek.düşen bizler olduk Perişan Olan bizler olduk

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