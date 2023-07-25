Dolar 27 TL'ye yaklaştı! İslam Memiş’ten çarpıcı uyarı: "Dünya insanını sefil bir duruma düşürebilir!”

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ve karar 26 Temmuz akşamı saat 21.00'de duyurulacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulunarak toplumun geleceğine dair endişelerini belirtti. Dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum interntte araştırılıyor. 25 Temmuz 2023 Salı günü dolar ve euro alış - satış fiyatları ile detaylar haberimizde...

DOLAR YATIRIMCILARI DİKKAT

Doların alış - satış fiyatının 27 TL'ye yaklaşmasıyla birlikte gözler yeni seviyeye çevrildi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları tek tek uyararak bir konuya dikkat çekti.

"AZ İNSANLA İLETİŞİM KURUP İŞLERLE MUHATTAP OLMAK ÖNEMLİ"

Uzman isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Toplum çok farklı bir yere gidiyor. Mümkünse az insanla iletişim kurmak ve sadece işlerle muhatap olmak önemli. Bu değişim süreci çoğu dünya insanını sefil bir duruma düşürebilir!”

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.9115 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.8975 liradan, satış fiyatı ise 26.9256 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

%0.29luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.8308 TL'den yapan euro şu anda 29.8271 TL alış ve 29.8345 TL satış fiyatına sahip.

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