Dolar 42 lirayı aştı (24 Ekim Cuma döviz kurundaki son durum)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,0570 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 42,0550'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 42,0570 seviyesinden işlem görüyor

İç piyasada bugün takip edilecek makro veri bulunmuyor. Küresel piyasalarda ise ABD enflasyon verileri izlenecek.

MERKEZ BANKASI YAVAŞLADI

TCMB enflasyonun tahminleri üst üste iki ay aşmasına tepki olarak politika faizi indirim hızını 100 baz puana yavaşlattı ve dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacağı taahhüdünü tekrar etti.

Üst düzey bir bankacı faiz indiriminin 100 baz puana inmesini, TCMB'nin "gıdanın manşet enflasyona olan etkisi üzerinden beklentilerdeki bozulmaya tepki" vermesi olarak yorumladı.

Karar metninde, "Son döneme ait veriler... dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Dolar/TL bu sabah güne 42,05'in hemen üzerinde güne başladı. Buna göre TL'nin ay başından bu yana değer kaybı yüzde 1,15, yılbaşından bu yana kaybı yüzde 15,9 oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD hükümetinin faaliyetlerini durdurması 23. gününe girerken, ekonomi hakkındaki veriler de yayımlanamıyor. Daha önce açıklanması beklenen ancak ödeneksizlik nedeniyle ertelenen tüketici fiyatları verisi (TÜFE) günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak.

FED FAİZ AÇIKLAYACAK

Piyasalar, gelecek hafta faiz kararı açıklayacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika toplantısında ilişkin ipuçları için veriyi yakından takip edecek. TÜFE'nin yıllık bazda değişim göstermeyerek yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Asya borsaları, açıklanan bilançolar ve ABD ile Çin arasında görülen yumuşamanın yatırımcı iştahını desteklemesiyle yükselirken, petrol fiyatları ABD'nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlarla kaydettiği kazanımların ardından hafif geriledi.

AA