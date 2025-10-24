FİNANS

Dolar 42 lirayı aştı (24 Ekim Cuma döviz kurundaki son durum)

Merkez Bankası, dün faiz indirim hızını yavaşlattı. TCMB'nin bu kararın ardından Dolar/TL sınırlı yükselişini sürdürerek 42 üzerine çıkararak güne başladı. İç piyasada bugün takip edilecek makro veri bulunmuyor. Küresel piyasalarda ise ABD enflasyon verileri izlenecek.

Dolar 42 lirayı aştı (24 Ekim Cuma döviz kurundaki son durum)
Ezgi Sivritepe

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,0570 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 42,0550'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 42,0570 seviyesinden işlem görüyor

Dolar 42 lirayı aştı (24 Ekim Cuma döviz kurundaki son durum) 1

İç piyasada bugün takip edilecek makro veri bulunmuyor. Küresel piyasalarda ise ABD enflasyon verileri izlenecek.

Dolar 42 lirayı aştı (24 Ekim Cuma döviz kurundaki son durum) 2

MERKEZ BANKASI YAVAŞLADI

TCMB enflasyonun tahminleri üst üste iki ay aşmasına tepki olarak politika faizi indirim hızını 100 baz puana yavaşlattı ve dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacağı taahhüdünü tekrar etti.

Üst düzey bir bankacı faiz indiriminin 100 baz puana inmesini, TCMB'nin "gıdanın manşet enflasyona olan etkisi üzerinden beklentilerdeki bozulmaya tepki" vermesi olarak yorumladı.

Dolar 42 lirayı aştı (24 Ekim Cuma döviz kurundaki son durum) 3

Karar metninde, "Son döneme ait veriler... dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Dolar/TL bu sabah güne 42,05'in hemen üzerinde güne başladı. Buna göre TL'nin ay başından bu yana değer kaybı yüzde 1,15, yılbaşından bu yana kaybı yüzde 15,9 oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD hükümetinin faaliyetlerini durdurması 23. gününe girerken, ekonomi hakkındaki veriler de yayımlanamıyor. Daha önce açıklanması beklenen ancak ödeneksizlik nedeniyle ertelenen tüketici fiyatları verisi (TÜFE) günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak.

Dolar 42 lirayı aştı (24 Ekim Cuma döviz kurundaki son durum) 4

FED FAİZ AÇIKLAYACAK

Piyasalar, gelecek hafta faiz kararı açıklayacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika toplantısında ilişkin ipuçları için veriyi yakından takip edecek. TÜFE'nin yıllık bazda değişim göstermeyerek yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Asya borsaları, açıklanan bilançolar ve ABD ile Çin arasında görülen yumuşamanın yatırımcı iştahını desteklemesiyle yükselirken, petrol fiyatları ABD'nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlarla kaydettiği kazanımların ardından hafif geriledi.
AA

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,97
41,98
% -0.07
11:17
Euro
48,78
48,79
% -0.26
11:17
İngiliz Sterlini
55,89
55,92
% -0.37
11:17
Avustralya Doları
27,27
27,28
% -0.3
11:17
İsviçre Frangı
52,73
52,76
% -0.16
11:17
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.31
11:10
Çin Yuanı
5,89
5,89
% -0.09
11:17
İsveç Kronu
4,47
4,47
% -0.06
11:17
döviz dolar
