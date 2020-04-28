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Dolar 6,99 seviyelerinden işlem görüyor

DOVİZ HABERLERİ  | 28.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Dolar/TL koronavirüs döneminde artan dış finansman ihtiyacına yönelik endişelerle, Ağustos 2018'de gördüğü 7.24 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında 7 civarında seyrederken küresel piyasalar ve Hazine borçlanmaları takip ediliyor.

Dolar 6,99 seviyelerinden işlem görüyor

Dün borsalardaki alıcılı seyre rağmen yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, bugüne de 6,99 seviyelerinin üzerine başladı. Saat 09:17 itibarıyla dolar/TL kuru 6.9945; euro/ TL ise 7,5710'dan değerleniyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9860 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5730 lira olmuştu.

Gözler Hazine ihalelerinde

Yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken gözler dün rekor talep gören hazine ihalelerinde olacak. BDDK'nın bankalara yönelik aktif rasyo düzenlemesi sonrası yoğun ilgi gören ihalelerde dün Hazine iki ihale sonrası 11 milyar dolar borçlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün ise 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını ve 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirilecek.

Bankacılar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında bugün Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı yapılacağını, ilgili toplantının sonuçlarının da yakından takip edileceğini söylediler.

Bu hafta ayrıca Fed ECB faiz kararları ve TCMB enflasyon raporu da takip edilecek.

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dolar, döviz,

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