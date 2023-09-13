DOLAR ALIŞ - FİYATI SON DAKİKA: 13 Eylül 2023 dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru 13 Eylül 2023 Çarşamba günü mertak edildi. Dolar ve euroda yaşanan değişimler sebebiyle milyonlarca kişi güncel alış - satış fiyatlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 13 Eylül 2023 Çarşamba günü itibarıyla dolar ve euro fiyatlarında son durum...

13 EYLÜL 2023 DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.9119 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9075 liradan, satış fiyatı ise 26.9165 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.12'lİk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.9466 TL'den yapan euro şu anda 28.9420 TL alış ve 28.9513 TL satış fiyatına sahip.

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