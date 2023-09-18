DOLAR ALIŞ - FİYATI SON DAKİKA: 18 Eylül 2023 Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 18 Eylül 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.9767 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9736 liradan, satış fiyatı ise 26.9798 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.08'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8152 TL'den yapan euro şu anda 28.8009 TL alış ve 28.8295 TL satış fiyatına sahip.

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