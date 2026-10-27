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COP31 zirvesine günler kala kritik mesaj! Bakan Kurum duyurdu: 1.5 milyon misafir bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen "Sıfır Atıktan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesine ilişkin konuşan Bakan Kurum, "COP31, uygulama COP'u olacak" dedi. İklim kriziyle mücadelede belirlenen 10 önceliği açıklayan Kurum, Antalya'daki zirvede 85 liderin ve 1,5 milyona varan misafirin ağırlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

COP31 zirvesine günler kala kritik mesaj! Bakan Kurum duyurdu: 1.5 milyon misafir bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Ekim 2026 tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Sıfır Atıktan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" panel programında konuştu.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlara ve Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinin hazırlıklarına değinen Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'nin küresel iklim diplomasisindeki önemine dikkat çekti.

"90 MİLYON TON ATIĞI GERİ KAZANDIK"

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin büyük bir seferberliğe dönüştüğünü belirten Kurum, geri kazanım oranlarında önemli artış yaşandığını söyledi.

Bakan Kurum, "2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı, 2025'te yüzde 37'ye ulaştırdık. Bu dönemde 90 milyon ton atığı geri kazandık; ekonomimize yaklaşık 365 milyar liralık katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

Depozitolu Ambalajlar Sistemi'ne (DOA) de değinen Kurum, sistem kapsamında bugüne kadar 520 milyon ambalajın yeniden ekonomiye kazandırıldığını açıkladı.

BAKAN KURUM'DAN İKLİM KRİZİ UYARISI

Dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin iklim değişikliğiyle mücadeleyi gölgede bırakmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kurum, "Bugün manşetleri dolduran bu siyasi ve ekonomik fırtınalar gelip geçecek.

Geçmeyecek olan, geri getiremeyeceğimiz olan başka bir şey var: İnsanlık ve doğa, dönüşü olmayan bir uçurumun kenarına doğru hızla ilerliyor" dedi.

Antalya'da yaşanan şiddetli yağış ve hortum felaketine de değinen Kurum, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'nin Akdeniz havzasındaki konumu nedeniyle iklim krizinin etkilerine açık olduğunu ifade eden Kurum, dirençli şehirlerin önemine dikkat çekerek kentsel dönüşümü milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini söyledi.

COP31 zirvesine günler kala kritik mesaj! Bakan Kurum duyurdu: 1.5 milyon misafir bekleniyor 1

"COP31, UYGULAMA COP'U OLACAK"

Türkiye'nin COP31 hazırlıklarını "Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon" anlayışıyla yürüttüğünü belirten Bakan Kurum, yıl boyunca gerçekleştirilen diplomatik temaslara ilişkin bilgi verdi.

Hatay'dan Çin'e, Rusya'dan Fiji'ye, Bonn'dan Brüksel'e kadar 51 ziyaret gerçekleştirdiklerini ve 16 uluslararası zirveye katıldıklarını açıklayan Kurum, ülkelerin ihtiyaçlarını dinleyerek ortak çözüm yolları geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

COP31'de Türkiye'nin vereceği temel mesajı açıklayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce diyeceğiz ki, şimdi uygulama zamanıdır! Gündelik krizlerin gürültüsü asıl gerçeğin sesini bastırmasın, dünyamızın yarınını karanlığa bırakmayalım."

COP31'İN 10 ÖNCELİĞİ AÇIKLANDI

Bakan Kurum, COP31 kapsamında Sıfır Atık, denizlerin korunması, gıda güvenliği, iklime dirençli şehirler, finansman, temiz enerji, yeşil sanayileşme ve gençlerin katılımı gibi başlıkların ön plana çıkacağını belirtti.

Sıfır Atık'ın zirvenin temel gündemlerinden biri olacağını söyleyen Kurum, 2035 yılına kadar küresel belediye atık üretiminde beklenen artışın en az yarı yarıya azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kurum ayrıca aynı tarihe kadar döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15'e ulaşması için uluslararası ortaklıkların teşvik edileceğini söyledi.

İklime dirençli şehirler kapsamında Türkiye'nin binalardaki enerji kullanım yoğunluğunu 2035'e kadar en az yüzde 25 azaltmayı hedeflediğini açıklayan Kurum, temiz enerji dönüşümünde elektrifikasyonun küresel nihai enerji tüketimindeki payının yüzde 35'e çıkarılması için iş birlikleri geliştirileceğini kaydetti.

Bakan Kurum, İLBANK'ın tecrübesiyle geliştirilen SURFF ve İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) girişimleriyle iklim hedeflerinin finansmana erişebilen somut projelere dönüştürülmesinin amaçlandığını da aktardı.

COP31 zirvesine günler kala kritik mesaj! Bakan Kurum duyurdu: 1.5 milyon misafir bekleniyor 2

"ANTALYA'DA 1,5 MİLYONA VARAN MİSAFİRİ AĞIRLAYACAĞIZ"

COP31'in yalnızca iklim müzakerelerinden ibaret olmayacağını vurgulayan Kurum, zirve kapsamında kültürel ve sanatsal etkinliklerin de düzenleneceğini söyledi.

Antalya'da 85 lider, 3 bin medya mensubu ve 1,5 milyona varan misafirin katılımının öngörüldüğünü belirten Kurum, zirvenin 1,1 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirileceğini ifade etti.

Zirve hazırlıklarında 45 bin gönüllünün bulunduğunu açıklayan Kurum, gençlerin COP31'in her aşamasında aktif rol üstleneceğini belirtti.

Bakan Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İnanıyorum ki ülkemizin barışçıl diplomasisi COP31'e ilham olacak. Diyalogla kurulan her masa, uzlaşıya ve eyleme dönüşecek. Birlikte attığımız her adım, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum cop31
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