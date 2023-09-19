DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI: 19 Eylül 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri yarın açıklanacak olan FED faiz kararı nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell FED faiz kararı açıklamasını yapacak. 19 Eylül 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte FED faiz kararı öncesi dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.0032 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0002 liradan, satış fiyatı ise 27.0063 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.17'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8800 TL'den yapan euro şu anda 28.8574 TL alış ve 28.9027 satış fiyatına sahip.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

FED toplantısı 19 Eylül'de yapılacak İkinci toplantı ise yarın yapılacak.

Toplantı sonrası FED Başkanı Powell eylül ayı FED faiz kararını duyuracak.

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eğer uygun olursa daha fazla faiz artışın hazırız. Enflasyon sürdürülebilir yüzde 2 hedefine hareket edene kadar faizlerin kısıtlayıcı seviyede tutma niyetindeyiz. Yeniden faiz artışı yapıp yapmam konusunda dikkatlice ilerleyeceğiz. Bir sonraki faiz kararı verilere bağlı olacak. Enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. Mal enflasyonunda sürdürülebilir ilerlemeye ihtiyaç var. Fed, ekonominin beklendiği gibi soğumadığına dair işaretlere karşı dikkatli. Enflasyonun ilerleyişi memnuniyet verici ama Fed hala gidilecek uzun yol olduğunu düşünüyor. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek. Temmuz'da PCE'nin yüzde 3,3, çekirdek enflasyonun yüzde 4,3 olmasını bekliyoruz. Enflasyonun iş gücü piyasalarına daha hassas olduğuna dair kanıtlar görüyoruz.

