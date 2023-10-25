Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 25 Ekim 2023 euro ve dolar alış - satış fiyatı!

Dolar ve euro kurunda son durum yatırımcılar tarafından merak edildi. 25 Ekim 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 28.1241 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.0977 liradan, satış fiyatı ise 28.1505 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.14'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.8343 TL'den yapan euro şu anda 29.8266 TL alış ve 29.8422 TL satış fiyatına sahip.

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