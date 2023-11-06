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DOLAR ALIŞ- SATIŞ FİYATI: 6 Kasım 2023 dolar ne kadar, euro kaç TL? Euro 30 TL'yi aştı!

06.11.2023 06:56 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan alış - satış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 6 Kasım 2023 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve euro canlı takip ekranı...

DOLAR ALIŞ- SATIŞ FİYATI: 6 Kasım 2023 dolar ne kadar, euro kaç TL? Euro 30 TL'yi aştı!

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 6 Kasım 2023 Pazartesi günü dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28,4237 TL'den yapyı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.4146 liradan, satış fiyatı ise 28.4330 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.5340 TL'den yapan euro şu anda 30.5232 TL alış ve 30.5448 TL satış fiyatına sahip.

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