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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 7 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

07.08.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında döviz kuruna dair güncel alış - satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 7 AĞUSTOS 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette dolar ve euro alış - satış fiyatlarını araştırıyor. İşte, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.9730 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9703 liradan, satış fiyatı ise 26.9758 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.16'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6896 TL'den yapan euro şu anda 29.6667
TL alış ve 29.7129 TL satış fiyatına sahip.

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