DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI 9 AĞUSTOS 2023: Bugün dolar kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro alış satış fiyatları internette araştırılıyor. 9 Ağustos 2023 Çaeşamba günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dolar son kapanışını 27,0148 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0115 liradan, satış fiyatı ise 27.0183 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.35'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6533 TL'den yapan euro şu anda 29.6432 TL alış ve 29.6635 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

