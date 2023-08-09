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DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI 9 AĞUSTOS 2023: Bugün dolar kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

09.08.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Birçok kişi döviz kuruna ilişkin güncel rakamları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Bugün dolar kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum...

DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI 9 AĞUSTOS 2023: Bugün dolar kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? Döviz kuru canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro alış satış fiyatları internette araştırılıyor. 9 Ağustos 2023 Çaeşamba günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27,0148 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0115 liradan, satış fiyatı ise 27.0183 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.35'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6533 TL'den yapan euro şu anda 29.6432 TL alış ve 29.6635 TL satış fiyatına sahip.

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