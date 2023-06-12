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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 12 Haziran 2023 Pazartesi dolar ne kadar? Euro kaç TL? Güncel ve canlı döviz kuru fiyatları

12.06.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatları canlı ve anlık olarak takip etmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? İşte, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI SON DAKİKA: 12 Haziran 2023 Pazartesi dolar ne kadar? Euro kaç TL? Güncel ve canlı döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 12 Haziran 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan bugün altın fiyatları, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel alış-satış fiyatlarını sorguluyor. İşte, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 23.5706 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5682 liradan, satış fiyatı ise 23.5731 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 1.28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 25.3829 TL'den yapan euro şu anda 25.2910 TL alış ve 25.4749 TL satış fiyatına sahip.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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