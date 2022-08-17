Dolar bugün kaç lira? Euro kaç TL, euro kuru bugün ne kadar? 17 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 17 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda vatandaş internette "Dolar kaç TL?", "Euro kaç lira?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 17 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9523 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9472 TL ve güncel satış fiyatı 17,9575 TL seviyelerinde seyretti.

17 Ağustos Çarşamba günü Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9506 liradan, satış fiyatı ise 17.9562 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,26'lık yükselişle yapan euro 18,2850 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2767 TL alış fiyatından, 18,2934 TL satış fiyatından işlem gördü.

Yüzde 0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Euro, 17 Ağustos Çarşamba günü 18.2586 TL alış ve 18.2755 TL satış fiyatına sahip.

