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Dolar bugün kaç TL? 01 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

01 Ağustos 2026 tarihinde Türk Lirası karşısında doların değeri 47,51 TL olarak belirlendi. Bu seviye, global ekonomik dalgalanmaların ve yerel piyasalardaki enflasyon baskılarının etkisini yansıtıyor. Yatırımcılar dolardaki artışın nedenlerini takip ederken, döviz piyasasındaki fiyat artışları ithalat bağımlı sektörleri zorluyor. Enerji ve hammadde maliyetleri artışı, nihai ürün fiyatlarını yükselterek enflasyonu tetikleyebilir.

Dolar bugün kaç TL? 01 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

01 Ağustos 2026 tarihinde, Türk Lirası karşısında doların değeri saat 09:00'da 47,51 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, son dönemdeki global ekonomik dalgalanmalar ışığında önemli bir gösterge oluşturuyor. Yerel piyasalardaki enflasyonist baskılar da durumu etkiliyor. Yatırımcılar, dolardaki artışın nedenlerini anlamak için piyasa dinamiklerini dikkatle takip ediyor. Hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki ekonomik gelişmeler, döviz kurlarını doğrudan etkiliyor. Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, halkın alım gücünü zayıflatıyor. Bu durum, tasarruf planlarını gözden geçirmeye zorluyor.

Döviz piyasasındaki fiyat artışlarının başka bir yönü de ithalat bağımlılığı olan sektörler üzerindeki baskıdır. Doların yükselmesi, özellikle enerji ve hammadde ithalatı yapan firmalar için maliyetleri artırıyor. Böylece, nihai ürün fiyatlarına yansırken enflasyonu daha da tetikleyebilir. Ekonomistlerin ve yatırımcıların odaklandığı 47,51 TL'lik düzey, gelecekteki döviz kuru tahminlerinde önemli bir faktördür. Ayrıca, ekonomi politikalarının şekillenmesinde de rol oynuyor. İzlenecek stratejiler ve alınacak önlemler, bu tarihteki dolar kuru ile doğrudan bağlantılı olacaktır.

Dolar bugün kaç TL? 01 Ağustos Cumartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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İsviçre Frangı
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Rus Rublesi
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Çin Yuanı
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İsveç Kronu
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