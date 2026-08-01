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Türkiye ile Maldivler arasındaki anlaşma yürürlüğe girdi!

Türkiye ile Maldivler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşma ile demir çelik ve demir çelikten eşya, alüminyum levhalar, elektrikli aksam ve parçalar, buzdolabı, klima, televizyonun da aralarında bulunduğu 404 üründe ihracatçı tarife avantajı elde edecek.

Türkiye ile Maldivler arasındaki anlaşma yürürlüğe girdi!
Cansu Çamcı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Maldivler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) bugün itibarıyla uygulamaya alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TTA'nın Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Maldivler Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Mohamed Saeed tarafından 4 Kasım 2024'te İstanbul'da imzalandığı anımsatıldı.

Anlaşmada mal ticaretinde pazara giriş, ticarette teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı, ticaretin kolaylaştırılması ve menşe kurallarına yönelik hükümlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, TTA'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun teklifinin 9 Ekim 2025'te TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildiği, anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kararın da 19 Aralık 2025'te Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, anlaşmanın detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Anlaşma ile demir çelik ve demir çelikten eşya, alüminyum levhalar, elektrikli aksam ve parçalar, buzdolabı, klima, televizyon, deniz araçları, mobilyalar, plastikten eşya, kozmetik, çikolatalar, şekerlemeler, sosisler, bazı balık filetoları ve sosların aralarında bulunduğu 404 üründe ihracatçılarımız tarife avantajı elde etmişlerdir. Öte yandan, hazırlanmış/konserve edilmiş balıkların imalinde kullanılan balıklar, balık unu, kılıç balığı, soğuk su karidesi ve diğer karidesler gibi belirli balıklardan oluşan 154 tarife satırında Maldivler lehine vergi indirimi veya vergi muafiyeti sağlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Maldivler Türkiye
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