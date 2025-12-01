FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 01 Aralık Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

01 Aralık 2025 sabahında dolar, 42,51 TL olarak belirlendi. Bu rakam, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve ülke içindeki ekonomik dinamiklerle doğrudan ilişkili. Doların artışı, enflasyon, döviz arzı ve talebi gibi faktörlerle bağlantılı. Yatırımcıların ve tüketicilerin kararlarını etkileyen bu durum, Türkiye'nin ithalat maliyetlerini yükseltiyor. Gelecek dönemde açıklanacak ekonomik veriler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları artırabilir.

Dolar bugün kaç TL? 01 Aralık Pazartesi 2025 dolar ne kadar?
Cansu Akalp

01 Aralık 2025 sabahı saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 42,51 TL olarak belirlendi. Bu rakam, piyasalardaki uluslararası gelişmelere tepkileri gösteriyor. Aynı zamanda iç ekonomik dinamikleri yansıtıyor. Doların yükselmesi, ülke ekonomisindeki enflasyon ile döviz arzı ve talebi gibi faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Yıllık enflasyon oranlarındaki artışlar, merkez bankalarının belirsiz para politikaları ile döviz kurlarında dalgalanmalara yol açabilir. Bu durum, yatırımcılar ve ithalatçılar için belirgin bir risk oluşturuyor.

Döviz kurlarındaki artışlar, ekonomik göstergelerin ötesinde etkilere sahiptir. Ayrıca, yatırımcıların ve tüketicilerin kararlarını da şekillendirmektedir. Türkiye gibi gelişen ülkelerde doların değer kazanması, ithalat maliyetlerini artırır. Bu durum, yurtiçi fiyatlar üzerinde enflasyon baskısı yaratır. Dolayısıyla, 42,51 TL seviyesindeki dolar fiyatı, piyasa aktörleri için kritik bir eşik oluşturuyor. Gelecek günlerde, ekonomik verilerin açıklanması önemlidir. Uluslararası gelişmeler döviz kurlarında daha fazla değişkenliğe yol açabilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,50
42,53
% 0.03
09:11
Euro
49,28
49,37
% -0.03
09:11
İngiliz Sterlini
56,24
56,27
% -0.13
09:11
Avustralya Doları
27,79
27,82
% -0.12
09:11
İsviçre Frangı
52,82
52,85
% -0.14
09:11
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.18
09:10
Çin Yuanı
6,01
6,01
% 0.01
09:11
İsveç Kronu
4,49
4,49
% -0.21
09:11
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
