Dolar bugün kaç TL? 01 Aralık Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

01 Aralık 2025 sabahı saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 42,51 TL olarak belirlendi. Bu rakam, piyasalardaki uluslararası gelişmelere tepkileri gösteriyor. Aynı zamanda iç ekonomik dinamikleri yansıtıyor. Doların yükselmesi, ülke ekonomisindeki enflasyon ile döviz arzı ve talebi gibi faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Yıllık enflasyon oranlarındaki artışlar, merkez bankalarının belirsiz para politikaları ile döviz kurlarında dalgalanmalara yol açabilir. Bu durum, yatırımcılar ve ithalatçılar için belirgin bir risk oluşturuyor.

Döviz kurlarındaki artışlar, ekonomik göstergelerin ötesinde etkilere sahiptir. Ayrıca, yatırımcıların ve tüketicilerin kararlarını da şekillendirmektedir. Türkiye gibi gelişen ülkelerde doların değer kazanması, ithalat maliyetlerini artırır. Bu durum, yurtiçi fiyatlar üzerinde enflasyon baskısı yaratır. Dolayısıyla, 42,51 TL seviyesindeki dolar fiyatı, piyasa aktörleri için kritik bir eşik oluşturuyor. Gelecek günlerde, ekonomik verilerin açıklanması önemlidir. Uluslararası gelişmeler döviz kurlarında daha fazla değişkenliğe yol açabilir.