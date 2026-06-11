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Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan ve AK Partili Turgut Altınok'un damadı gözaltında

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında iş dünyasından iki önemli isim de gözaltına alındı. 22 kişilik gözaltı listesinde Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan ve AK Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok'un damadı Efe Bezci de var.

Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan ve AK Partili Turgut Altınok'un damadı gözaltında

MYNET DETAY | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, ünlü isimlerin yanı sıra iş dünyasından iki dikkat çekici isim de listede yer aldı.

AK PARTİLİ ALTINOK’UN DAMADI DA LİSTEDE

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Ali Efe Bezci, iş dünyasında tanınan bir isim olmasının yanı sıra, AK Parti'den son yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un damadı olarak biliniyor.

Vatan Bilgisayar ın sahibi Hasan Vatan ve AK Partili Turgut Altınok un damadı gözaltında 1

VATAN BİLGİSAYAR’IN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınan bir diğer dikkat çekici isim ise Hasan Vatan oldu. Hasan Vatan, Türkiye'nin önde gelen teknoloji perakende zincirlerinden Vatan Bilgisayar'ın sahibi iş insanı olarak biliniyor. Gözaltı haberi, iş dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Vatan Bilgisayar ın sahibi Hasan Vatan ve AK Partili Turgut Altınok un damadı gözaltında 2

DİKKAT ÇEKEN BAŞKA İSİMLER DE VAR

Öte yandan soruşturma kapsamında Beko Ocakbaşı sahibi Ahmet Karaoğlu, borsacı Ferhan Kaya ve iş adamı Emre Tari'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve ilgili suçlamalar yönünden işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Operasyon kapsamında sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda ismin gözaltına alındığı bildirildi.

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Gözaltı uyuşturucu turgut altinok Vatan Bilgisayar
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