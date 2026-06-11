Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan ve AK Partili Turgut Altınok'un damadı gözaltında

MYNET DETAY | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, ünlü isimlerin yanı sıra iş dünyasından iki dikkat çekici isim de listede yer aldı.

AK PARTİLİ ALTINOK’UN DAMADI DA LİSTEDE

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Ali Efe Bezci, iş dünyasında tanınan bir isim olmasının yanı sıra, AK Parti'den son yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un damadı olarak biliniyor.

VATAN BİLGİSAYAR’IN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınan bir diğer dikkat çekici isim ise Hasan Vatan oldu. Hasan Vatan, Türkiye'nin önde gelen teknoloji perakende zincirlerinden Vatan Bilgisayar'ın sahibi iş insanı olarak biliniyor. Gözaltı haberi, iş dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

DİKKAT ÇEKEN BAŞKA İSİMLER DE VAR

Öte yandan soruşturma kapsamında Beko Ocakbaşı sahibi Ahmet Karaoğlu, borsacı Ferhan Kaya ve iş adamı Emre Tari'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" ve ilgili suçlamalar yönünden işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda ismin gözaltına alındığı bildirildi.