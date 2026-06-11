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Son dakika| Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Merakla beklenen politika faizi saat 14.00'te duyuruldu. İşte Merkez Bankası faiz kararı...

Son dakika| Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Cansu Çamcı

Milyonların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Haziran ayı faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası saat 14.00'te politika faizi kararını açıkladı.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA SABİT BIRAKMIŞTI

Bir önceki toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi yüzde 37'de sabit bırakmıştı.

Son dakika| Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 1

FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLMUŞTU?

AA Finans’ın, TCMB’nin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 3'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLDU?

11 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00'te Merkez Bankası politika faizini açıkladı.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.

Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Son dakika| Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 2

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Merkez Bankası bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Faiz kararı
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