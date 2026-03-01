Dolar bugün kaç TL? 01 Mart Pazar 2026 dolar ne kadar?

Doların Günlük Fiyatı: 01 Mart 2026 Saat 09.00

01 Mart 2026 itibarıyla doların değeri 43,93 TL'dir. Son aylarda döviz kurları dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu durum, küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasa dinamikleriyle doğrudan ilişkilidir. Doların yükselişi veya düşüşü, yatırımcılar ve ticari şirketler için önemlidir. Doların bu kritik seviyede kalması piyasalarda dikkatle izlenmektedir. Ekonomistler, bu durumu değerlendirmektedir.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar birçok faktörden etkilenmektedir. Enflasyon, faiz oranları ve siyasi gelişmeler, döviz kurlarını etkileyen unsurlardandır. Bu bağlamda yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, doların 43,93 TL seviyesindeki performansını analiz etmektedir. Gelecekteki olası değişimlere dair öngörülerde bulunmaktadırlar. 2026'nın ilk çeyreğindeki hareketlilik, birçok sektörü ve bireyleri etkileyebilir.