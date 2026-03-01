FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 01 Mart Pazar 2026 dolar ne kadar?

01 Mart 2026 tarihi itibarıyla doların değeri 43,93 TL olarak belirlenmiştir. Doların değerindeki bu dalgalanma, küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasa dinamikleriyle sıkı bir ilişki içindedir. Ekonomistler, döviz kurlarındaki değişimlerin enflasyon, faiz oranları ve siyasi faktörler tarafından şekillendiğini vurgulamaktadır. Yatırımcılar, doların performansını yakından takip etmelidir.

Dolar bugün kaç TL? 01 Mart Pazar 2026 dolar ne kadar?

Doların Günlük Fiyatı: 01 Mart 2026 Saat 09.00

01 Mart 2026 itibarıyla doların değeri 43,93 TL'dir. Son aylarda döviz kurları dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu durum, küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasa dinamikleriyle doğrudan ilişkilidir. Doların yükselişi veya düşüşü, yatırımcılar ve ticari şirketler için önemlidir. Doların bu kritik seviyede kalması piyasalarda dikkatle izlenmektedir. Ekonomistler, bu durumu değerlendirmektedir.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar birçok faktörden etkilenmektedir. Enflasyon, faiz oranları ve siyasi gelişmeler, döviz kurlarını etkileyen unsurlardandır. Bu bağlamda yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, doların 43,93 TL seviyesindeki performansını analiz etmektedir. Gelecekteki olası değişimlere dair öngörülerde bulunmaktadırlar. 2026'nın ilk çeyreğindeki hareketlilik, birçok sektörü ve bireyleri etkileyebilir.

Dolar bugün kaç TL? 01 Mart Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye ekonomisinin geçen yıla dair büyüme rakamları yarın açıklanacakTürkiye ekonomisinin geçen yıla dair büyüme rakamları yarın açıklanacak
Hesap çıktı: Aylık 70 bin TL'yi buluyor! Ev hizmetlerinde fiyatlar uçtuHesap çıktı: Aylık 70 bin TL'yi buluyor! Ev hizmetlerinde fiyatlar uçtu

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,92
43,95
% 0.12
23:59
Euro
51,91
51,98
% 0.09
23:59
İngiliz Sterlini
59,20
59,31
% -0.15
23:59
Avustralya Doları
31,26
31,29
% 0.21
23:59
İsviçre Frangı
57,12
57,17
% 0.78
23:59
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.43
23:30
Çin Yuanı
6,40
6,41
% -0.15
23:59
İsveç Kronu
4,87
4,87
% 0.37
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.