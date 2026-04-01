FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 01 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların 01 Nisan 2026 tarihinde 44,48 TL olarak belirlenmesi, döviz piyasalarında dalgalanmaların artmasına yol açtı. Yüksek döviz kuru, ithalata bağımlı sektörlerde maliyet artışları yaratırken, ihracatçılara avantaj sağlıyor. Türkiye'nin döviz rezervleri, enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi, döviz kurlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ekonomistlerin vurguladığı dalgalı kur politikaları, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden oluyor.

Cansu Çamcı

01 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,48 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, uluslararası piyasalardaki döviz kurlarındaki dalgalanmaları gösteriyor. Yerel ekonomik koşullar da bu durumu etkiliyor. Türkiye'nin döviz rezervleri önemli bir faktör. Enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi de durumun anlaşılmasında etkili oldu.

Doların yükselişi, ithalata bağımlı sektörlerde maliyet baskılarını artırıyor. Bu durum, ihracatçılar için bir avantaj yaratıyor. Döviz kurlarındaki artış, yerel ekonomide çeşitli etkiler yaratıyor. Yüksek dolar kuru tüketici fiyatlarında baskı oluşturuyor. Özellikle gıda ve enerji gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları artabiliyor.

Ekonomistler dalgalı kur politikalarının sürdürülebilirliğine vurgu yapıyor. Yatırımcılar döviz alım satım stratejilerini gözden geçiriyor. Dolayısıyla, doların bugünkü değeri piyasada kritik bir gösterge haline geliyor. Piyasa dinamikleri ve enflasyon beklentileri bu değeri etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,53
44,63
% 0.27
23:59
Euro
51,32
51,60
% -0.2
23:59
İngiliz Sterlini
58,78
59,16
% -0.24
23:58
Avustralya Doları
30,68
30,79
% 0.03
23:59
İsviçre Frangı
55,60
55,85
% 0.13
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.85
23:50
Çin Yuanı
6,46
6,48
% 0.32
23:59
İsveç Kronu
4,69
4,72
% -0.28
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.