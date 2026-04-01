Dolar bugün kaç TL? 01 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

01 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,48 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, uluslararası piyasalardaki döviz kurlarındaki dalgalanmaları gösteriyor. Yerel ekonomik koşullar da bu durumu etkiliyor. Türkiye'nin döviz rezervleri önemli bir faktör. Enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi de durumun anlaşılmasında etkili oldu.

Doların yükselişi, ithalata bağımlı sektörlerde maliyet baskılarını artırıyor. Bu durum, ihracatçılar için bir avantaj yaratıyor. Döviz kurlarındaki artış, yerel ekonomide çeşitli etkiler yaratıyor. Yüksek dolar kuru tüketici fiyatlarında baskı oluşturuyor. Özellikle gıda ve enerji gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları artabiliyor.

Ekonomistler dalgalı kur politikalarının sürdürülebilirliğine vurgu yapıyor. Yatırımcılar döviz alım satım stratejilerini gözden geçiriyor. Dolayısıyla, doların bugünkü değeri piyasada kritik bir gösterge haline geliyor. Piyasa dinamikleri ve enflasyon beklentileri bu değeri etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.