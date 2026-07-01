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Dolar bugün kaç TL? 01 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 01 Temmuz 2026 itibarıyla 46,68 TL seviyesine ulaşarak döviz piyasalarında büyük bir dalgalanma yarattı. Küresel ekonomik belirsizlikler ve artan enflasyon, yatırımcıların döviz kurlarındaki trendleri etkiliyor. Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında değer kaybı, bireysel tasarruflar ve şirket stratejilerini etkiliyor. Merkez Bankası'nın politikaları, önümüzdeki günlerde piyasalardaki dalgalanmaların seyrinde belirleyici olacak.

Dolar bugün kaç TL? 01 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı 01 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 46,68 TL olarak belirlendi. Son günlerde piyasalardaki dalgalı koşullar, döviz kurlarını önemli ölçüde etkiliyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskıları, yatırımcıların döviz piyasalarındaki eğilimlerini şekillendiriyor. Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısındaki değer kaybı dikkat çekici bir artış gösteriyor. Bu durum, bireysel tasarrufları ve şirketlerin döviz riskini yönetme stratejilerini doğrudan etkiliyor.

Doların bu seviyelere ulaşması, yatırımcılar arasında farklı analiz ve beklentilere yol açtı. Merkez Bankası'nın yakın dönem politikaları, dövizin seyrinde belirleyici bir rol oynuyor. Yerel ekonomideki gelişmeler, yatırımcıların karar alma süreçlerini derinlemesine etkiliyor. Önümüzdeki günlerde piyasalardaki dalgalanmaların nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor. Yatırımcılar, doların değerindeki değişimleri yakından takip edecek.

Döviz kurlarında yaşanan her dalgalanma, stratejik planlamaların gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Hem bireysel hem de kurumsal düzeyde bu durum önem taşıyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve gelişmeleri takip etmesi gerekiyor.

Dolar bugün kaç TL? 01 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,67
46,68
% 0.04
09:21
Euro
53,26
53,27
% -0.12
09:21
İngiliz Sterlini
61,83
61,86
% -0.09
09:21
Avustralya Doları
32,15
32,17
% -0.38
09:21
İsviçre Frangı
57,65
57,69
% -0.09
09:20
Rus Rublesi
0,59
0,59
% -0.22
08:40
Çin Yuanı
6,86
6,87
% -0.07
09:20
İsveç Kronu
4,80
4,80
% -0.26
09:21
Anahtar Kelimeler:
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