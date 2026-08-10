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Türk CEO'ya dudak uçuklatan zam! Maaşı yüzde 550 artacak

Tufan Erginbilgiç'in yeni ücret paketiyle kazancı yüzde 550 artacak. Hedeflerin gerçekleşmesi halinde yıllık geliri 24,4 milyon sterline ulaşarak dünyada en çok kazanan Türk yönetici olarak kayıtlara geçecek.

Türk CEO'ya dudak uçuklatan zam! Maaşı yüzde 550 artacak
Aleyna Türkmen

Rolls-Royce'un 2023 yılında CEO koltuğuna oturan Tufan Erginbilgiç için hazırlanan yeni ücret paketi gündem oldu. Şirketin belirlediği performans kriterlerinin karşılanması durumunda Erginbilgiç'in yıllık toplam kazancı 4,4 milyon sterlinden 24,4 milyon sterline çıkacak.

Bu değişiklik, Türk CEO'nun potansiyel gelirinde yaklaşık yüzde 550 oranında artış anlamına geliyor. Hedeflerin tamamının gerçekleşmesi halinde Erginbilgiç, elde edeceği gelirle dünyanın en fazla kazanan Türk yöneticisi unvanını elde edebilir.

Türk CEO ya dudak uçuklatan zam! Maaşı yüzde 550 artacak 1

ÜCRET ARTIŞININ BÜYÜK KISMI PERFORMANSA BAĞLI

Rolls-Royce yönetiminin duyurduğu yeni teşvik sisteminde, Erginbilgiç'in kazancındaki yükselişin önemli bölümü uzun vadeli hisse ödülleri ve performansa bağlı primlerden oluşuyor. Şirketin kârlılık, nakit akışı ve hissedar getirisi konusunda belirlediği hedeflerin yakalanması halinde bu ödemelerin tamamı devreye girecek.

Böylece 24,4 milyon sterlinlik toplam kazanç, doğrudan garanti edilmiş bir maaş artışından ziyade şirketin ortaya koyacağı finansal performansa bağlı olacak.

Türk CEO ya dudak uçuklatan zam! Maaşı yüzde 550 artacak 2

ROLLS-ROYCE'U YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇİRDİ

Tufan Erginbilgiç, Ocak 2023'te Rolls-Royce'un yönetimini devraldığında şirketin durumuna yönelik oldukça sert değerlendirmelerde bulunmuş ve şirketi "yanan bir platform" şeklinde tanımlamıştı.

CEO'nun göreve başlamasının ardından kapsamlı bir dönüşüm süreci uygulamaya konuldu. Bu süreçte maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasına odaklanılırken, şirketin kârlılığında da önemli yükseliş sağlandı.

Erginbilgiç'in yönetiminde özellikle sivil havacılık motorları, savunma ve enerji sistemleri alanlarında güçlü büyüme görüldü. Şirket, son iki yılda yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerden biri haline gelirken, Rolls-Royce hisseleri de bu süreçte dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Şirketin piyasa değeri de aynı dönemde katlandı.

Türk CEO ya dudak uçuklatan zam! Maaşı yüzde 550 artacak 3

24,4 MİLYON STERLİNLİK GELİR 1,5 MİLYAR TL'YE ULAŞIYOR

Yeni ücret paketinde yer alan bütün hedeflerin gerçekleşmesi halinde Erginbilgiç'in yıllık toplam kazancı 24,4 milyon sterline ulaşacak. Güncel kur üzerinden hesaplandığında bu tutar yaklaşık 1,5 milyar TL'ye denk geliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu seviyedeki gelir, Erginbilgiç'i Avrupa'nın en yüksek ücret alan CEO'ları arasına taşıyabileceği gibi dünyanın en yüksek gelir elde eden Türk yöneticisi konumuna da getirebilir.

Türk CEO ya dudak uçuklatan zam! Maaşı yüzde 550 artacak 4

İNGİLTERE'DE ÜCRET PAKETİ TARTIŞMASI

Rolls-Royce'un yeni ücretlendirme planı İngiltere'de de tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı yatırımcı grupları ile kurumsal yönetişim uzmanları, üst düzey yöneticilerin ücretlerinde yaşanacak bu denli hızlı yükselişin dikkatli biçimde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Şirket yönetimi ise yeni ödül sisteminin tamamen performans kriterlerine bağlandığına dikkat çekti. Yönetim kurulu, Erginbilgiç'in görev süresinde ortaya çıkan finansal başarının hissedarlara milyarlarca sterlinlik değer kazandırdığını belirterek teşvik programının Rolls-Royce'un uzun vadeli büyüme planlarıyla örtüştüğünü ifade etti.

Türk CEO ya dudak uçuklatan zam! Maaşı yüzde 550 artacak 5

TUFAN ERGİNBİLGİÇ KİMDİR?

Türkiye'de dünyaya gelen Tufan Erginbilgiç, profesyonel yaşamının önemli bölümünü enerji sektöründe geçirdi. Kariyerinde uzun yıllar enerji şirketi BP'de üst düzey görevler üstlenen Erginbilgiç, bir dönem şirketin rafinaj ve pazarlama operasyonlarından sorumlu yöneticisi olarak görev yaptı.

Daha sonraki dönemde özel sermaye şirketlerinde çalışan Erginbilgiç, 2023 yılında Rolls-Royce'un CEO'su oldu. Görevinin ardından hayata geçirdiği yeniden yapılanma hamleleriyle şirketin performansını kısa sürede ileri taşıyan Erginbilgiç, bugün küresel iş dünyasının başarılı CEO'ları arasında gösteriliyor.

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Yönetici Rolls-Royce Motor Cars Zam maaş ceo
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adam şirketi tarihinin en iyi düzeyine çıkardı. bir futbolcunun kazandığı kadar alıyor.
ya o nasıl bir paradır be
Yoh artık LeBron James.
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