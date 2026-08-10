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100 bin TL maaşa çalışan bulamadı: İlan vermediği yer kalmadı

Artvin’in önemli turizm merkezlerinden Şavşat Karagöl’de tesis işletmeciliği yapan Atıf Çiçek, yaz sezonunda artan yoğunluk nedeniyle aşçı arayışına girdi. Çiçek, 100 bin TL maaş teklif ederek çeşitli platformlarda ilan vermesine rağmen çalışacak aşçı bulamadığını belirtti.

100 bin TL maaşa çalışan bulamadı: İlan vermediği yer kalmadı

Artvin, Karagöl’de turizm sezonunun yoğun geçtiğini ve işletmelerde personel ihtiyacının arttığını ifade eden Çiçek, özellikle mutfakta görev yapacak deneyimli çalışan bulmakta zorlandıklarını söyledi. Verdiği ilanlardan beklediği sonucu alamadığını belirten Çiçek, yüksek maaş teklifinin de personel sorununu çözmeye yetmediğini dile getirdi.

100 bin TL maaşa çalışan bulamadı: İlan vermediği yer kalmadı 1

"100 BİN TL MAAŞ VERMEMİZE RAĞMEN AŞÇI BULAMIYORUZ"

Yaşadığı durumu değerlendiren Atıf Çiçek, "Bence ülkemizde iş sorunu yok, iş seçme sorunu var. 100 bin TL maaş vermemize rağmen aşçı bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turizm sezonunun en hareketli dönemlerinden birinin yaşandığı Şavşat Karagöl’de ortaya çıkan bu durum, özellikle turizm ve hizmet sektöründe yaşanan nitelikli personel sıkıntısını bir kez daha gündeme taşıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin maaş
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
100 bin verme,50 şer bin ver 2 kişiye,8er saat çalıştır.nasıl çalışıyorlar bak.çalışma saati belli değil,tatil belli değil aşçı ara yok öyle.
@kral_king_1985 ya kendileri milyonlar kazanıyorlar adamlara 100.000 TL veriyorlar ben 250.000 TL kardeşim aşçıya neticede kaç 1000 kişiye yemek getirecek orada sezon boyunca
iki ay sonra kspı dışarı
sezonluk olduğu icinmi acaba?? 4 çalış 8 ay gez
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