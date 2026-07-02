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Dolar bugün kaç TL? 02 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL paritesi, 02 Temmuz 2026'da 46,69 seviyelerine ulaşarak uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ve Türkiye'nin ekonomik politikalarına bağlı olarak işlem görmekte. İçerideki ekonomik gelişmeler ve döviz rezervleri, dolardaki bu seviyenin korunmasında etkili oluyor. İthalat maliyetleri ve enflasyon üzerindeki etkiler, yatırımcılar açısından kritik öneme sahip. Önümüzdeki süreçte döviz kurlarındaki hareketler dikkatle izlenmelidir.

Dolar bugün kaç TL? 02 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL paritesi, 02 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00’da 46,69 seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı. Ayrıca içerideki ekonomik gelişmelerin etkisi belirleyici bir unsur. Türkiye’nin son dönemdeki ekonomik politikaları, döviz rezervleri üzerinde yapılan değerlendirmeler, dolar fiyatlarının bu seviyede kalmasında rol oynuyor. Global faiz oranlarındaki değişiklikler, jeopolitik risklerin artması, döviz kurlarında belirsizlik yaratıyor.

Doların mevcut seviyede işlem görmesi, yatırımcılar açısından kritik bir gösterge. İthalat maliyetlerinin artması, enflasyon üzerindeki etkileri de önemli. Ekonomik dengelerin korunması açısından bu durumun önemi büyük. TL’nin değer kaybı, yerli üreticileri olumsuz etkileyebilir. Ancak ihracatçılar için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Önümüzdeki günlerde döviz kurlarındaki hareketler dikkatle izlenmeli. Bu hareketler, piyasalardaki gelişmelere ve merkez bankalarının alacağı kararlara bağlı olacak.

Dolar bugün kaç TL? 02 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

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İsviçre Frangı
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İsveç Kronu
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4,81
% 0.24
09:39
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