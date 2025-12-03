FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 03 Aralık Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

03 Aralık 2025 tarihi itibarıyla doların Türk Lirası karşısındaki değeri 42,47 TL olarak belirlenmiştir. Dolar/TL paritesindeki dalgalanmalar ve global ekonomik koşullar yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Türkiye'nin yüksek enflasyonu, jeopolitik riskleri ile merkez bankası politikaları döviz kurunda belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, ülkeler arası ticaret ve yatırım akışları da döviz rezervleri üzerinde etkili olmaktadır.

Cansu Akalp

03 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 42,47 TL olarak belirlendi. Dolar/TL paritesindeki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Global ekonomik koşulların etkileri de gözlemleniyor. Ülkeler arası ticaret ve yatırım akışları önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu durum, döviz kurunu etkiliyor. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yüksek enflasyon, jeopolitik riskler ve merkez bankası politikaları etkileyici unsurlar. Bu faktörler, doların Türk Lirası karşısındaki değerini belirliyor.

Doların 42,47 TL seviyesinde kalması, Türkiye’nin döviz rezervleri ile ticaret açığına bağlıdır. Bu makroekonomik göstergelerle doğrudan ilişkilidir. Yatırımcılar, döviz piyasalarındaki gelişmeleri inceliyor. Olası riskleri dikkate alarak stratejilerini belirliyor. Yüksek dış borç yükü, enflasyonist baskılar ve faiz oranlarının durumu dikkat edilmesi gereken unsurlar. Bunlar, döviz kurlarındaki değişiklikleri tetikleyebilir. Doların seyrine ilişkin tahmin yapmak zor. Bu faktörlerin sürekli değişim göstermesi, durumu daha da zorlaştırıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,46
42,47
% 0.05
10:03
Euro
49,49
49,52
% 0.26
10:03
İngiliz Sterlini
56,29
56,30
% 0.32
10:03
Avustralya Doları
27,95
27,97
% 0.36
10:03
İsviçre Frangı
52,98
53,01
% 0.27
10:03
Rus Rublesi
0,54
0,55
% -0.65
10:00
Çin Yuanı
6,01
6,02
% 0.15
10:03
İsveç Kronu
4,52
4,52
% 0.36
10:03
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
