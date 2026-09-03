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Dolar bugün kaç TL? 03 Eylül Perşembe 2026 dolar ne kadar?

03 Eylül 2026'da doların fiyatı 48,31 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasındaki güncel durumu yansıtır ve yatırımcılar açısından önemli bir referans noktasıdır. Doların mevcut seviyesi yüksek enflasyon, ekonomik istikrarsızlık ve küresel piyasa dalgalanmaları gibi faktörlerden etkilenmiştir. Yatırımcılar, bu seviyeyi dikkate alarak yatırım stratejilerini şekillendiriyor ve piyasa dinamiklerini izliyor.

Dolar bugün kaç TL? 03 Eylül Perşembe 2026 dolar ne kadar?

03 Eylül 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 48,31 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasasında doların güncel değerini göstermektedir. Yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Doların bu seviyede kalması, birçok ekonomik faktörden etkilenmiştir. Yüksek enflasyon, ekonomik istikrarsızlık, küresel piyasalardaki dalgalanmalar gibi etkenler döviz kurlarını etkilemektedir.

Yatırımcılar, bu fiyatı dikkate almaktadır. Döviz ve mali piyasalarda çeşitli stratejiler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Doların hareketliliği, ithalat ve ihracat yapan şirketler için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için de büyük bir önem taşımaktadır. Piyasa analistleri bu seviyeyi değerlendirir. Gelecekteki olası trendleri öngörmeye çalışmaktadırlar. Yatırım kararlarını bu doğrultuda şekillendirmektedirler.

Sonuç olarak, 48,31 TL'lik dolar fiyatı önemli bir gösterge sunmaktadır. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için dikkate alınması gerekmektedir. Doların seyrinin izlenmesi, yatırım stratejileri açısından büyük bir fırsat yaratmaktadır. Ekonomik dinamiklerin takibi, bu aşamada kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları önemlidir.

Dolar bugün kaç TL? 03 Eylül Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
48,31
48,32
% 0.07
09:53
Euro
56,25
56,26
% 0.49
09:53
İngiliz Sterlini
65,41
65,42
% 0.42
09:53
Avustralya Doları
34,62
34,64
% 0.04
09:53
İsviçre Frangı
59,68
59,71
% 0.5
09:53
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.41
09:50
Çin Yuanı
7,19
7,19
% 0.08
09:53
İsveç Kronu
5,03
5,04
% 0.37
09:53
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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