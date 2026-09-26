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Prizden çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu

Hatay’da Suriye uyruklu 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek odayı sardı.

Prizden çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu

Hatay’da Suriye uyruklu 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek odayı sardı. İlk belirlemelere göre elektrik tesisatı kaynaklı çıktığı düşünülen yangında evde maddi hasar meydana gelirken, aile üyeleri çevredekilerin bağırışları üzerine uyanarak evden çıktı.
Yangın, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan 5 katlı binanın en üst katında sabah saatlerinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre prizden kaynaklı elektrik tesisatından çıktığı düşünüldü. Yangın kısa sürede büyüyerek odayı sardı. Alevlerin pencereden dışarıya sıçradığı esnada vatandaşların bağırışlarıyla uyanan aile, evden dışarıya çıktı. Bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.

"5’inci katta yangın çıktı, içeride aile de vardı ama onlara bir şey olmadı"
Yangın nedeniyle evin zarar gördüğünü ifade eden bina sakini Sabahattin İşler, "Apartmanda bir yangın çıktı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Şu anda yangın söndürüldü. Evin içi yanarak zarar gördü. 5’inci katta yangın çıktı, içeride aile de vardı ama onlara bir şey olmadı. Ben ev sahiplerine sorduğumda telefonlarının şarjdayken yangının çıktığını söylediler ve yangının oradan çıkmış olabileceğini ifade ettiler. Kesin bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

Prizden çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu 1

Prizden çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu 2

Prizden çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu 3

Prizden çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu 4

Prizden çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu 5

Prizden çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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