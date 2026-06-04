Dolar bugün kaç TL? 04 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar?

04 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 45,97 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisini gösteriyor. Ekonomik faktörler de bu durumu etkiliyor. Son zamanlarda enflasyon, faiz oranları ve yurtiçi ekonomik büyüme gibi etkenler döviz kurlarında önemli değişimlere yol açtı. Yatırımcılar, piyasa analistleriyle birlikte bu durumu takip ediyor.

Doların 45,97 TL seviyesinde işlem görmesi, yerli para birimi üzerinde baskı olduğunu gösteriyor. Yüksek döviz fiyatları, ithalat maliyetlerini artırıyor. Yerli üretimin rekabet gücü de bu durumdan etkileniyor. Ekonomik istikrar arayan yatırımcılar döviz piyasasındaki gelişmeleri izliyor. Stratejilerini bu verilere göre şekillendiriyorlar. Önümüzdeki günlerde doların seyri, piyasalardaki genel algoritmalara bağlı kalacak. Ayrıca ekonomik veriler, bu süreci etkileyecek.