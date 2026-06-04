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Dolar bugün kaç TL? 04 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 04 Haziran 2026'da 45,97 TL seviyesine ulaşarak döviz piyasalarında önemli bir dalgalanma gösterdi. Bu durum, yüksek enflasyon, değişen faiz oranları ve yurtiçi ekonomik büyüme gibi faktörlerle ilişkilidir. Yatırımcılar, dolardaki yükselişi ve yerli para birimi üzerindeki baskıyı dikkatle izliyor. İthalat maliyetlerindeki artış, yerli üretimin rekabet gücünü etkiliyor. Ekonomik veriler, önümüzdeki günlerde döviz kurlarını daha da şekillendirecek.

Dolar bugün kaç TL? 04 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar?

04 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 45,97 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların etkisini gösteriyor. Ekonomik faktörler de bu durumu etkiliyor. Son zamanlarda enflasyon, faiz oranları ve yurtiçi ekonomik büyüme gibi etkenler döviz kurlarında önemli değişimlere yol açtı. Yatırımcılar, piyasa analistleriyle birlikte bu durumu takip ediyor.

Doların 45,97 TL seviyesinde işlem görmesi, yerli para birimi üzerinde baskı olduğunu gösteriyor. Yüksek döviz fiyatları, ithalat maliyetlerini artırıyor. Yerli üretimin rekabet gücü de bu durumdan etkileniyor. Ekonomik istikrar arayan yatırımcılar döviz piyasasındaki gelişmeleri izliyor. Stratejilerini bu verilere göre şekillendiriyorlar. Önümüzdeki günlerde doların seyri, piyasalardaki genel algoritmalara bağlı kalacak. Ayrıca ekonomik veriler, bu süreci etkileyecek.

Dolar bugün kaç TL? 04 Haziran Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,97
45,98
% 0.02
09:42
Euro
53,52
53,54
% 0.33
09:42
İngiliz Sterlini
61,89
61,93
% 0.27
09:42
Avustralya Doları
32,81
32,83
% 0.16
09:42
İsviçre Frangı
58,12
58,15
% 0.18
09:42
Rus Rublesi
0,62
0,62
% -0.23
09:40
Çin Yuanı
6,79
6,79
% 0.12
09:42
İsveç Kronu
4,90
4,91
% 0.34
09:42
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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