Dolar bugün kaç TL? 04 Mayıs Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

04 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar 45,19 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve ekonomik verilerin etkisiyle şekilleniyor. Türkiye’de enflasyon oranları, faiz politikaları ve global ekonomik gelişmeler, doların değerini etkileyen faktörler arasında bulunuyor. Son dönemde artan enflasyon endişeleri, yatırımcıların döviz talebini artırıyor. Bu durum, dolara olan yönelimi kuvvetlendiriyor.

Döviz kurlarındaki yükseliş, tedarik zincirindeki aksaklıkların bir yansımasıdır. Uluslararası ticaretteki belirsizlikler de bu durumu etkiliyor. Türkiye'nin dış ticaret dengesi üzerindeki baskılar, dolara olan talebi artırıyor. İlerleyen günlerde merkez bankasının alacağı kararlar, piyasaları etkileyebilir. Bu da dolardaki dalgalanmaları değiştirir. Yatırımcılar için yeni fırsatlar ya da riskler ortaya çıkabilir.