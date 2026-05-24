FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Peşin parayla satılıyor: 'Yeşil altın' erkenden kazandırıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerde 'yeşil altın' olarak bilinen taze bağ yaprağı, üreticilere üzümden önce gelir kapısı olmaya devam ediyor. Özellikle bağcı ailelerin önemli geçim kaynaklarından biri haline gelen salamuralık yapraklar, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Peşin parayla satılıyor: 'Yeşil altın' erkenden kazandırıyor

Sabahın erken saatlerinde bağlara giren kadınlar ve gençler, özenle topladıkları taze yaprakları alım merkezlerine getirerek peşin parayla satışını gerçekleştiriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak' Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Peşin parayla satılıyor: Yeşil altın erkenden kazandırıyor 1

"AİLEMİZE CİDDİ GELİR SAĞLIYOR"

Yaprak toplamanın aile bütçesine önemli katkı sunduğunu belirten Sarıgöllü kadınlar, "Üzümden önce bağlarımızdan topladığımız taze yapraklar ailemize ciddi gelir sağlıyor. Yaprak sezonu bitene kadar toplamaya devam edeceğiz." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik fark Hareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik fark

Peşin parayla satılıyor: Yeşil altın erkenden kazandırıyor 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"ALIMLARIMIZ PEŞİN OLUYOR"

Günde ortalama 40 kilogram civarında yaprak toplandığını ifade eden taze yaprak alım satımı yapan Ferdi Karakuş ise, "Aldığımız taze bağ yapraklarını aynı gün Ege Bölgesi'nin çeşitli illerine kamyonlarla günlük olarak gönderiyoruz. Alımlarımız peşin oluyor. Sezon eylül ayı sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da

Peşin parayla satılıyor: Yeşil altın erkenden kazandırıyor 3

Sarıgöl'de taze bağ yaprağı fiyatlarının kalite ve sap durumuna göre değiştiği öğrenildi.

Peşin parayla satılıyor: Yeşil altın erkenden kazandırıyor 4

Buna göre tam saplı yaprak 70 liradan, yarım saplı yaprak 80 liradan, sapsız yaprak ise 90 liradan alıcı buluyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla daGram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da
Hareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik farkHareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik fark

Anahtar Kelimeler:
üzüm Manisa Sarıgöl gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.