Peşin parayla satılıyor: 'Yeşil altın' erkenden kazandırıyor

Sabahın erken saatlerinde bağlara giren kadınlar ve gençler, özenle topladıkları taze yaprakları alım merkezlerine getirerek peşin parayla satışını gerçekleştiriyor.

"AİLEMİZE CİDDİ GELİR SAĞLIYOR"

Yaprak toplamanın aile bütçesine önemli katkı sunduğunu belirten Sarıgöllü kadınlar, "Üzümden önce bağlarımızdan topladığımız taze yapraklar ailemize ciddi gelir sağlıyor. Yaprak sezonu bitene kadar toplamaya devam edeceğiz." dedi.

"ALIMLARIMIZ PEŞİN OLUYOR"

Günde ortalama 40 kilogram civarında yaprak toplandığını ifade eden taze yaprak alım satımı yapan Ferdi Karakuş ise, "Aldığımız taze bağ yapraklarını aynı gün Ege Bölgesi'nin çeşitli illerine kamyonlarla günlük olarak gönderiyoruz. Alımlarımız peşin oluyor. Sezon eylül ayı sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Sarıgöl'de taze bağ yaprağı fiyatlarının kalite ve sap durumuna göre değiştiği öğrenildi.

Buna göre tam saplı yaprak 70 liradan, yarım saplı yaprak 80 liradan, sapsız yaprak ise 90 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır