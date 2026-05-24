FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Fiyatı geçen yıla göre 10 TL arttı: Yoğunluk başladı, kuyruk oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Alaşehir'de bıçak bileme ustalarının tezgahları dolup taştı. Vatandaşlar, kurban hazırlıkları kapsamında bıçak ve satırlarını bilemek için ustaların yolunu tutarken, geçen yıla göre fiyatların 10 TL arttığı öğrenildi.

Fiyatı geçen yıla göre 10 TL arttı: Yoğunluk başladı, kuyruk oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme ustalarında yoğunluk yaşanmaya başladı. İlçenin cadde ve sokaklarında tezgahlarını kuran ustalar, vatandaşların getirdiği bıçak, satır ve tahraları bayrama hazırlıyor. Özellikle akşam saatlerinde artan yoğunluk nedeniyle bazı tezgahlarda kuyruk oluştuğu gözlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak' Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Fiyatı geçen yıla göre 10 TL arttı: Yoğunluk başladı, kuyruk oldu 1

Alaşehir'de 34 yıldır bıçak bileme işi yapan Mustafa Sargın, her yıl olduğu gibi bu yıl da Murat Tosun Caddesi'ndeki yerinde hizmet vermeye başladığını belirtti. Bayram öncesi yoğunluğun arttığını ifade eden Sargın, müşterilerinin yıllardır kendisini tercih ettiğini söyledi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik fark Hareketlilik oldu: 'Makas oluşmaya başladı' 500 bin TL'lik fark

Fiyatı geçen yıla göre 10 TL arttı: Yoğunluk başladı, kuyruk oldu 2

"BU YIL BIÇAK BİLEME FİYATLARINA SADECE 10 TL ARTIŞ YAPTIK"

Geçim şartlarının zorlaştığını ancak fiyat artışını düşük tuttuklarını dile getiren Sargın, "Yaklaşık 34 yıldır bu işi yapıyorum. Müşterilerim benim yerimi biliyor ve her zaman geliyorlar. Bu yıl bıçak bileme fiyatlarına sadece 10 TL artış yaptık. Bıçak bileme fiyatı 50 TL, satır ve tahra bileme fiyatı ise 60 TL oldu." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peşin parayla satılıyor: 'Yeşil altın' erkenden kazandırıyor Peşin parayla satılıyor: 'Yeşil altın' erkenden kazandırıyor

Fiyatı geçen yıla göre 10 TL arttı: Yoğunluk başladı, kuyruk oldu 3

"YANLIŞ YÖNTEM KULLANILIRSA BIÇAK ZARAR GÖREBİLİR"

Bıçak bilemenin ustalık gerektirdiğini vurgulayan Sargın, yanlış yöntemlerin bıçağa zarar verebileceğini ifade ederek, "Bıçağı taşla biledikten sonra mutlaka biley taşıyla temizlenmesi gerekir. Bazı ustalar bunu eğe ile yapıyor ancak eğe ile yapılmaz. Yanlış yöntem kullanılırsa bıçak zarar görebilir." diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da Gram gram ortaya çıktı: Tartılı denetim! Eksik de var fazla da

Bıçak bilemenin yanı sıra kesici alet satışı da yaptığını belirten Sargın, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların en çok bıçak, satır ve tahra bileme işlemleri yaptırdığını söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında yeni dönemGayrimenkul yatırım ortaklıklarında yeni dönem
Dünyanın en kalitelilerinden: Onun adıyla satılanlara dikkatDünyanın en kalitelilerinden: Onun adıyla satılanlara dikkat

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Manisa Alaşehir bıçak fiyat tezgah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.